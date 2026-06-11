Κεντρική Τράπεζα: Στα €17 δισ. μειώθηκε η πλεονάζουσα ρευστότητα τραπεζών το 2025

Η πλεονάζουσα ρευστότητα του τραπεζικού συστήματος της Κύπρου μειώθηκε από €18.4 δισ. στο τέλος του 2024 σε €17.4 δισ. ευρώ στο τέλος του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα.

Η Κεντρική Τράπεζα δημοσίευσε σήμερα το δελτίο «Η Εφαρμογή της Νομισματικής Πολιτικής στην Κύπρο»για το 2025.

Το χαρτοφυλάκιο ομολόγων νομισματικής πολιτικής (APP & PEPP) στον ισολογισμό της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου μειώθηκε από €6.5 δις σε €5.7 δις κατά το 2025.

Το συνολικό ενεργητικό αυξήθηκε από €28,6 δισ. στο τέλος του 2024 σε €28,7 δισ. στο τέλος του 2025.

Τα δάνεια αυξήθηκαν από €27,6 δισ. το 2024 σε €31,7 δισ. και οι καταθέσεις και ισοδύναμα μετρητών μειώθηκαν σε €19,8 δισ. από €20,4 δισ.

Οι συνολικές υποχρεώσεις του τραπεζικού τομέα αυξήθηκαν σε €63,1 δισ. το 2025 από €59,4 δισ. το 2024.