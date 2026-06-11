Λαγκάρντ μετά την αύξηση των επιτοκίων: Η ανάπτυξη δεν απειλείται σημαντικά

Η οικονομία της ευρωζώνης παραμένει ανθεκτική παρά τις αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή, δήλωσε την Πέμπτη η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) Κριστίν Λαγκάρντ, υπογραμμίζοντας ότι η ανάπτυξη εξακολουθεί να στηρίζεται από την κατανάλωση, τις επενδύσεις και τις δημόσιες δαπάνες.

«Δεν είναι ότι βρισκόμαστε σε ένα περιβάλλον όπου η ανάπτυξη απουσιάζει ή βρίσκεται υπό σημαντική απειλή», ανέφερε η κ. Λαγκάρντ κατά τη συνέντευξη Τύπου μετά από τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΚΤ και την ανακοίνωση της απόφασης για αύξηση των επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης.

Η ίδια σημείωσε ότι, παρά την επιβράδυνση των προοπτικών ανάπτυξης, η οικονομία της ζώνης του ευρώ αναμένεται να καταγράψει ρυθμό ανάπτυξης 0,8% το 2026, 1,2% το 2027 και 1,5% το 2028.

Στο πλαίσιο αυτό, η Πρόεδρος της ΕΚΤ τόνισε ότι η ιδιωτική κατανάλωση αναμένεται να παραμείνει ο βασικός μοχλός ανάπτυξης, καθώς οι ισολογισμοί των νοικοκυριών παραμένουν συνολικά ισχυροί, παρά τη διάβρωση των πραγματικών εισοδημάτων από τις υψηλότερες τιμές ενέργειας.

Παράλληλα, ανέφερε ότι οι αυξημένες ενεργειακές δαπάνες και η υποχώρηση της εμπιστοσύνης αναμένεται να επηρεάσουν αρνητικά τις ιδιωτικές επενδύσεις βραχυπρόθεσμα, ωστόσο αυτές θα συνεχίσουν να στηρίζονται από τις επενδύσεις των επιχειρήσεων σε νέες ψηφιακές τεχνολογίες. Πρόσθεσε ότι οι αυξημένες δημόσιες δαπάνες για άμυνα και υποδομές θα συνεχίσουν επίσης να ενισχύουν την οικονομική δραστηριότητα.

Η κ. Λαγκάρντ κάλεσε εξάλλου τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να προωθήσουν μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν το αναπτυξιακό δυναμικό της οικονομίας, να επιταχύνουν την ενεργειακή μετάβαση και να προχωρήσουν στην ολοκλήρωση της Ένωσης Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων, ώστε να χρηματοδοτηθούν η καινοτομία και η πράσινη και ψηφιακή μετάβαση.

Όσον αφορά τη νομισματική πολιτική, η Πρόεδρος της ΕΚΤ δήλωσε ότι η απόφαση για αύξηση των τριών βασικών επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης ήταν ομόφωνη.

«Η απόφαση που λάβαμε σήμερα για αύξηση των τριών επιτοκίων μας κατά 25 μονάδες βάσης ήταν ομόφωνη, χωρίς καμία επιφύλαξη», ανέφερε.

Η κ. Λαγκάρντ απέρριψε επίσης τους ισχυρισμούς ότι η απόφαση αποτελούσε απλώς ένα προληπτικό μέτρο («insurance move»), τονίζοντας ότι αντανακλά την ανάγκη αντιμετώπισης ενός σημαντικού ενεργειακού σοκ που διαρκεί περισσότερο από ό,τι αναμενόταν και αρχίζει να διαχέεται σε ολόκληρη την οικονομία.

Όπως είπε, οι υπηρεσίες της ΕΚΤ επικαιροποίησαν τα δυσμενή και ιδιαίτερα δυσμενή σενάρια για την οικονομία, ενώ εκπόνησαν και ένα ευνοϊκότερο σενάριο. Σύμφωνα με την ίδια, η απόφαση για αύξηση των επιτοκίων αποδείχθηκε κατάλληλη και ανθεκτική σε όλα τα σενάρια που εξετάστηκαν.

Η Πρόεδρος της ΕΚΤ επανέλαβε ότι οι κίνδυνοι για τον πληθωρισμό παραμένουν ανοδικοί λόγω των υψηλών τιμών ενέργειας, ενώ τόνισε ότι το Διοικητικό Συμβούλιο θα συνεχίσει να λαμβάνει αποφάσεις από συνεδρίαση σε συνεδρίαση, χωρίς να δεσμεύεται εκ των προτέρων για συγκεκριμένη πορεία επιτοκίων.

«Δεν υπάρχει προκαθορισμένη πορεία επιτοκίων στις εκτιμήσεις μας», δήλωσε.

Κλείνοντας, η Πρόεδρος της ΕΚΤ τόνισε ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παραμένει η μεγαλύτερη πηγή αβεβαιότητας για τις οικονομικές προοπτικές της ευρωζώνης. Όπως ανέφερε, το Διοικητικό Συμβούλιο θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στις αγορές ενέργειας και τις επιπτώσεις τους στον πληθωρισμό, τους μισθούς και την οικονομική δραστηριότητα, προκειμένου να διασφαλίσει την επιστροφή του πληθωρισμού στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Πηγή: ΚΥΠΕ