Με μικρή άνοδο έκλεισε την Πέμπτη το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου. Ο Γενικός του Δείκτης διαμορφώθηκε στις 296,98 μονάδες με κέρδη 0,27%. Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 178,09 μονάδες με άνοδο 0,30%.

Η αξία των συναλλαγών ήταν 242.971,94 ευρώ.

Σε σχέση με τους επιμέρους δείκτες, η Κύρια Αγορά είχε άνοδο 0,63%, όπως και οι Επενδυτικές με 0,60%, ενώ πτώση κατέγραψε η Εναλλακτική με 0,75%. Ο Δείκτης των Ξενοδοχείων έκλεισε χωρίς μεταβολή.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου με όγκο συναλλαγών 145.262,23 ευρώ (τιμή κλεισίματος 9,525 ευρώ - άνοδος 1,06%), ακολουθούμενη από τη μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο 39.091,88 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,660 ευρώ - άνοδος 0,61%), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με όγκο συναλλαγών 27.050,78 ευρώ (τιμή κλεισίματος 1,270 ευρώ - πτώση 2,31%) της Logicom με όγκο 16.077,34 ευρώ (τιμή κλεισίματος 3,060 ευρώ - άνοδος 1,32%) και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με όγκο 6.842,40 ευρώ (τιμή κλεισίματος 4,900 ευρώ - πτώση 1,61%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 5 κινήθηκαν ανοδικά, 5 πτωτικά και 2 χωρίς μεταβολή.

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 133.

Στο μεταξύ, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (ΧΑΚ) ανακοινώνει προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, τις ακόλουθες διαφοροποιήσεις σχετικά με τη σύνθεση του Δείκτη FTSE/CySE20. Ειδικότερα, σημειώνεται ότι η μετοχή της εταιρείας INTERFUND INVESTMENTS PLC εξέρχεται από τη σύνθεση του Δείκτη, καθώς αυτή αντικαθίσταται από τη μετοχή της εταιρείας LOUIS PLC, που με βάσει την τελευταία αξιολόγηση του Δείκτη είχε συμπεριληφθεί στον κατάλογο αντικατάστασης (Reserve List).

Οι διαφοροποιήσεις αυτές προκύπτουν βάσει του Κανόνα 6.6 των Κανόνων Διαχείρισης του Δείκτη FTSE/CySE20 που αναφέρεται στην περίπτωση μετοχής που διαπραγματεύεται με ειδικούς όρους διαπραγμάτευσης.

Οι πιο πάνω αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026.

Επίσης, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου ανακοινώνει προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού, τις ακόλουθες αλλαγές στις συνθέσεις των Δεικτών ΧΑΚ:

Ειδικότερα σημειώνεται ότι εξέρχονται οι μετοχές της εταιρείας INTERFUND INVESTMENTS PLC, από τις συνθέσεις του Γενικού Δείκτη, του Δείκτη Εναλλακτικής Αγοράς και του Δείκτη Επενδυτικών Εταιρειών. Οι διαφοροποιήσεις αυτές προκύπτουν βάσει του Κανόνα 4.3.1 των Βασικών Κανόνων Διαχείρισης και Υπολογισμού των Δεικτών ΧΑΚ που αναφέρεται στην περίπτωση αφαίρεσης μετοχής που διαπραγματεύεται με ειδικούς όρους διαπραγμάτευσης.

Οι πιο πάνω αλλαγές τίθενται σε ισχύ από την Παρασκευή, 12 Ιουνίου 2026.

Πηγή: ΚΥΠΕ