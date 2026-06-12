Πώς επηρεάζονται τα δάνεια από την αύξηση στα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Μικρή αναμένεται ότι θα είναι η επίπτωση στους δανειολήπτες στην Κύπρο από την αύξηση των επιτοκίων στα δάνεια, μετά τη χθεσινή αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης των επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, είπε στο ΚΥΠΕ ο οικονομολόγος Τάσος Γιασεμίδης.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προχώρησε την Πέμπτη στην πρώτη αύξηση επιτοκίων από το 2023, επικαλούμενη τις αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις που προκαλεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και την ανάγκη διασφάλισης της επιστροφής του πληθωρισμού στον στόχο του 2% μεσοπρόθεσμα.

Ο κ. Γιασεμίδης τόνισε ότι, παρόλο που η πρώτη αύξηση είναι μικρή, αυτό που πιθανώς να προκαλέσει σημαντικές επιπτώσεις είναι τυχόν μελλοντικές αυξήσεις. «Αλλά φαίνεται ότι αν υπάρχει συμφωνία στη Μέση Ανατολή και στον Περσικό Κόλπο θα υπάρξει αποκλιμάκωση στις τιμές και επομένως δεν θα δοθεί επιπλέον κίνητρο στην ΕΚΤ για να προχωρήσει σε αυξήσεις», ανέφερε.

Πώς επηρεάζονται τα δάνεια

Ο κ. Γιασεμίδης διευκρίνισε ότι αυτοί που επηρεάζονται είναι οι δανειολήπτες που το δάνειό τους έχει κυμαινόμενο επιτόκιο.

Συγκεκριμένα, τα δάνεια στην Κύπρο μπορεί να είναι συνδεδεμένα με το Euribor ή το επιτόκιο αναφοράς της ΕΚΤ, ή να φέρουν το επιτόκιο της τράπεζας. Στις πρώτες δύο περιπτώσεις τα δάνεια επηρεάζονται πιο άμεσα, ενώ στην τρίτη αποτελεί απόφαση της ίδιας της τράπεζας κατά πόσο θα αυξήσει τα επιτόκιά της και πότε.

Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια, στα περισσότερα νέα στεγαστικά προτιμάται το σταθερό επιτόκιο για 3-5 χρόνια. «Μετά τις τελευταίες αυξήσεις, πολύς κόσμος έτρεξε και κλείδωσε τα δάνεια του», είπε στο ΚΥΠΕ ο κ. Γιασεμίδης.

Σύμφωνα με στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας, ενώ τα στεγαστικά δάνεια με κυμαινόμενο επιτόκιο αποτελούσαν σχεδόν το 100% στις αρχές του 2022, τον Φεβρουάριο 2026 βρίσκονταν μόλις στο 15,7%, με το 85% να επιλέγει σταθερό επιτόκιο, που είναι «προστατευμένο» από τυχόν προσωρινές αυξήσεις επιτοκίων.

Ενδεικτικά, η αύξηση 0,25% αντιστοιχεί περίπου σε ετήσια αύξηση 250 ευρώ για δάνειο ύψους €100.000 και γύρω στα €21 τον μήνα.

Όσον αφορά τα κέρδη των τραπεζών, ο κ. Γιασεμίδης είπε ότι η αύξηση είναι θετική για τις τράπεζες, ωστόσο εξακολουθεί να είναι σχετικά μικρή.

Πηγή: ΚΥΠΕ