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| Οικονομία

Αμετάβλητος στο 1,6% ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων

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Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις επισφάλειας αυξήθηκε σε 62,7% το Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με 62,3% το Δεκέμβριο 2025

Στο τέλος Μαρτίου 2026, ο δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Χορηγήσεων (MEX), σύμφωνα με τη μεθοδολογία που εφαρμόζεται στον Πίνακα Κινδύνων της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών (ΕΑΤ), δηλαδή συμπεριλαμβανομένων των δανείων και προκαταβολών προς Κεντρικές Τράπεζες και Πιστωτικά Ιδρύματα, παρέμεινε αμετάβλητος στο 1,6%, σε σύγκριση με το Δεκέμβριο 2025.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου δημοσίευσε σήμερα επικαιροποιημένα συγκεντρωτικά στοιχεία για τον Κυπριακό τραπεζικό τομέα (στοιχεία για μη εξυπηρετούμενες χορηγήσεις) με ημερομηνία αναφοράς 31 Μαρτίου 2026.

Οι συνολικές ΜΕΧ τέλος Μαρτίου 2026 παρέμειναν στα €835 εκατ. όσο και τον Δεκέμβιο του 2025.

Στα νοικοκυριά, ο δείκτης ΜΕΧ είναι 4,4% και στις επιχειρήσεις 2,4%.

Ο δείκτης κάλυψης των ΜΕΧ με προβλέψεις επισφάλειας αυξήθηκε σε 62,7% το Μάρτιο 2026, σε σύγκριση με 62,3% το Δεκέμβριο 2025.

Οι συνολικές χορηγήσεις που έτυχαν αναδιάρθρωσης ανέρχονταν στο τέλος Μαρτίου 2026 σε €0,8 δισ., εκ των οποίων χορηγήσεις €0,3 δισ. εξακολουθούν να περιλαμβάνονται στις ΜΕΧ.

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