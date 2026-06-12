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| Οικονομία

Μειωμένα κατά €62 εκατ. τα κέρδη κυπριακών τραπεζών

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η κερδοφορία του τραπεζικού τομέα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 μειώθηκε κατά €62 εκατ. ή 23,6% σε €202 εκατ. από €264 εκατ. το Μάρτιο 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα.

Η κερδοφορία του τραπεζικού τομέα κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 μειώθηκε κατά €62 εκατ. ή 23,6% σε €202 εκατ. από €264 εκατ. το Μάρτιο 2025, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Κεντρική Τράπεζα.

Όπως αναφέρεται, η μείωση αποδίδεται κυρίως σε μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους (NII) και ζημιά από συναλλαγματικές διαφορές.

Τα συνολικά περιουσιακά στοιχεία του τραπεζικού τομέα αυξήθηκαν το πρώτο τρίμηνο του 2026 κατά €274 εκατ. ή 0,4% και ανήλθαν σε €70,2 δισ. από €70 δισ. τον Δεκέμβριο 2025. Αυτή η αύξηση αποδίδεται κυρίως σε αύξηση των δανείων και προκαταβολών και των χρεωστικών τίτλων.

Ο δείκτης Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1 ratio) του τραπεζικού τομέα μειώθηκε κατά 0,7 ποσοστιαίες μονάδες στο τέλος του Μαρτίου 2026 σε 25,1% από 25,8% στο τέλος  Δεκεμβρίου 2025. Αυτή η μείωση αποδίδεται κυρίως στην αύξηση του συνολικού ποσού ανοίγματος σε κίνδυνο η οποία αντιστάθμισε την αύξηση Κεφαλαίου Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1 capital).

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