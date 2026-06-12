Με κέρδη έκλεισε την Παρασκευή το ΧΑΚ

Με κέρδη ολοκληρώθηκε την Παρασκευή η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 302,46 μονάδες, ενισχυμένος κατά 1,58%.

Κέρδη κατέγραψε και ο δείκτης FTSE/CySE 20 κλείνοντας στις 180,57 μονάδες, καταγράφοντας αύξηση σε ποσοστό 1,39%. Η συνολική αξία των συναλλαγών διαμορφώθηκε στις €567.075,20.

Σε εβδομαδιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης του ΧΑΚ παρουσίασε άνοδο σε ποσοστό 1,23%.

Άνοδο κατέγραψαν και όλοι οι επιμέρους χρηματιστηριακούς δείκτες, με αυτόν της Κύριας Αγοράς να κλείνει στις 243,57 μονάδες, με κέρδη 1,77%, την Εναλλακτική Αγορά στις 1.974,40 μονάδες, με άνοδο 1,43%, των Επενδυτικών στις 3.262,32 μονάδες, με κέρδη 0,89%, και των Ξενοδοχείων στις 1.967,09 μονάδες, με σημαντική αύξηση κατά 3,35%.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €398.108,54 (τιμή κλεισίματος €9,83 - άνοδος 3,2%), της Demetra Holdings με €72.840,3 (τιμή κλεισίματος €1,675 - άνοδος 0,9%), της Eurobank με €37.973,6 (τιμή κλεισίματος €4,05 - άνοδος 2,48%), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €28.999,4 (τιμή κλεισίματος €5 - άνοδος 2,04%) και της Logicom με €10.452,00 (τιμή κλεισίματος €2,98 - πτώση 2,61%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 12 κινήθηκαν ανοδικά, 2 πτωτικά και 3 παρέμειναν αμετάβλητες. Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 192.

Πηγή: ΚΥΠΕ