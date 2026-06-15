Στις 13.905 οι κενές θέσεις εργασίας- Σε ποιους τομείς

O αριθμός των κενών θέσεων Εργασίας το πρώτοτρίμηνο του 2026 ανήλθε στις 13.905 και το ποσοστό των κενών θέσεων ως προς το σύνολο των υπαλλήλων και των κενών θέσεων ήταν 2,8%,σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία.

Ο μεγαλύτερος αριθμός κενών θέσεων είναι στο χονδρικό και λιανικό εμπόριο (2.649), στα ξενοδοχεία και εστιατόρια (2.189), στις κατασκευές (1.997) και στις επιστημονικές και τεχνικές δραστηριότητες (1.086).

Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων ως προς το σύνολο των υπαλλήλων και των κενών θέσεων το τρίμηνο του 2026 παρατηρούνται στους Τομείς των Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας (5,1%), Κατασκευών (4,7%) και Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (4,0%).