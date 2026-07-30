Η Κομισιόν ανακοίνωσε την εκτόξευση δορυφόρου Copernicus τον Σεπτέμβριο

Ο δορυφόρος Copernicus Sentinel-3C θα εκτοξευθεί στις 14 Σεπτεμβρίου από το Ευρωπαϊκό Διαστημικό Κέντρο στη Γαλλική Γουιάνα, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη από τη Γενική Διεύθυνση Αμυντικής Βιομηχανίας και Διαστήματος της Κομισιόν.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η εκτόξευση θα πραγματοποιηθεί στις 22:21 ώρα Κουρού (Γαλλική Γουιάνα), με πύραυλο-φορέα Vega C, τον οποίο διαχειρίζεται η Avio.

Η αποστολή, με την ονομασία VV30, θα θέσει τον Sentinel-3C σε τροχιά ευθυγραμμισμένη με τον ήλιο σε ύψος περίπου 820 χιλιομέτρων πάνω από τη Γη. Ο δορυφόρος θα ενταχθεί στον σχηματισμό των Sentinel-3A και Sentinel-3B, συνεχίζοντας την παροχή δεδομένων για την παρακολούθηση του πλανήτη.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, το Copernicus είναι το ευρωπαϊκό πρόγραμμα παρατήρησης της Γης, ανήκει στην Επιτροπή και παρέχει δωρεάν και αξιόπιστα δεδομένα για πολίτες, επιχειρήσεις, ερευνητές και δημόσιες αρχές.

Ο Sentinel-3C αποτελεί την πιο πρόσφατη προσθήκη στην αποστολή Sentinel-3, η οποία παρακολουθεί από το διάστημα τους ωκεανούς, την ξηρά, τους πάγους και την ατμόσφαιρα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Copernicus συνδυάζει προηγμένη διαστημική τεχνολογία με ανοικτά και εύκολα προσβάσιμα δεδομένα, βοηθώντας την Ευρώπη να κατανοεί καλύτερα τις περιβαλλοντικές μεταβολές, να προετοιμάζεται για κινδύνους και να λαμβάνει τεκμηριωμένες αποφάσεις.

Η Κομισιόν αναφέρει ότι ο Sentinel-3C θα ενισχύσει αυτή τη δυνατότητα, διασφαλίζοντας ότι η Ευρώπη θα συνεχίσει να διαθέτει αξιόπιστη και ανεξάρτητη εικόνα της Γης για τα επόμενα χρόνια.

Μέσω μετρήσεων της θερμοκρασίας της επιφάνειας της θάλασσας, του χρώματος των ωκεανών, της στάθμης της θάλασσας, της κάλυψης της γης και άλλων περιβαλλοντικών δεικτών, ο Sentinel-3 παρέχει βασικές πληροφορίες για την παρακολούθηση του κλίματος και τη διαχείριση του περιβάλλοντος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ανάλυση των μεταβολών στο χρώμα των ωκεανών επιτρέπει στον Sentinel-3 να εντοπίζει και να παρακολουθεί εξάρσεις φυκών, στηρίζοντας την παρακολούθηση πιθανών επιπτώσεων στα θαλάσσια οικοσυστήματα και τη βιώσιμη διαχείριση παράκτιων υδάτων.

Τα δεδομένα του Sentinel-3 χρησιμοποιούνται επίσης για την παρακολούθηση δασικών πυρκαγιών και για την ανάλυση ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως οι καύσωνες. Η Κομισιόν αναφέρει ότι οι παρατηρήσεις του δορυφόρου παρέχουν πληροφορίες για τις θερμοκρασίες της επιφάνειας της ξηράς σε περιόδους έντονης ζέστης, βοηθώντας τις αρχές να αξιολογούν επιπτώσεις σε τοπικές κοινωνίες, γεωργία και οικοσυστήματα.

Ως τρίτος δορυφόρος της αποστολής, ο Sentinel-3C θα λειτουργεί παράλληλα με τους προκατόχους του και θα διατηρήσει μακροπρόθεσμη ροή δεδομένων υψηλής ποιότητας, σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Ευρωπαϊκή σύμπραξη

Ο Sentinel-3C σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος, ESA, για λογαριασμό της Κομισιόν, με τη Thales Alenia Space ως κύριο ανάδοχο και με τη στήριξη ευρωπαϊκών εταιρειών που συνέβαλαν στην κατασκευή των οργάνων και των συστημάτων του.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, μετά την ολοκλήρωση των δοκιμών του δορυφόρου σε τροχιά, ο EUMETSAT θα αναλάβει τη λειτουργία του και την παροχή δεδομένων και υπηρεσιών στους χρήστες.

Ο Sentinel-3C, βάρους περίπου 1.143 κιλών, θα εκτοξευθεί μαζί με τον δορυφόρο παρατήρησης της Γης FLEX της ESA, τον Εξερευνητή Φθορισμού, στο πλαίσιο διπλής εκτόξευσης με τον Vega C.

Η ανακοίνωση αναφέρει ότι οι αποστολές FLEX και Sentinel-3 θα λειτουργούν συμπληρωματικά. Οι ευρύτερες παρατηρήσεις του Sentinel-3 για την κατάσταση των ωκεανών, της ξηράς και των οικοσυστημάτων θα συνδυάζονται με τις λεπτομερείς μετρήσεις του FLEX για τον φθορισμό της βλάστησης, παρέχοντας πληρέστερη εικόνα για τη λειτουργία και την κατάσταση της βλάστησης σε παγκόσμιο επίπεδο.

ΚΥΠΕ