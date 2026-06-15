Παραμένουν οι πληθωριστικές τάσεις παρά τη συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Σημαντική εξέλιξη χαρακτήρισε ο Καθηγητής Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, Μάριος Ζαχαριάδης, την επίτευξη συμφωνίας ΗΠΑ - Ιράν, τονίζοντας ωστόσο ότι οι πληθωριστικές τάσεις θα παραμείνουν για αρκετό χρονικό διάστημα.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο κ. Ζαχαριάδης είπε επίσης ότι ήδη παρατηρείται μία «τεράστια πτώση στη διεθνή τιμή του πετρελαίου του Μπρεντ, και αυτό θα πρέπει να μεταδοθεί σιγά-σιγά τις επόμενες εβδομάδες και στα πρατήρια βενζίνης».

Όσον αφορά στην παραγωγή τροφίμων, την κοστολόγηση τους και τη μεταφορά τους, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος προκειμένου να διαφανούν μειώσεις στις τιμές.

«Αλλά θα δούμε μία πιο άμεση μείωση στην βενζίνη στα πρατήρια λογικά της επόμενες εβδομάδες βάσει αυτού που βλέπουμε στις διεθνείς αγορές», ανέφερε.

Δεν σταματά η αβεβαιότητα από την συμφωνία

Κληθείς να αναφερθεί στον αντίκτυπο στην οικονομία από την συμφωνία ΗΠΑ - Ιράν, ο κ. Ζαχαριάδης είπε ότι πρόκειται για μία σημαντική εξέλιξη η οποία όμως, τόνισε, δεν άρει πλήρως την αβεβαιότητα καθώς είναι μία προσωρινή εκεχειρία δύο μηνών με διαπραγμάτευση.

«Το σημαντικό όμως είναι ότι ανοίγουν τα Στενά του Ορμούζ. Δεν θα γίνει όμως σήμερα, χρειάζεται μία διαδικασία να βρεθούν οι νάρκες πχ, η οποία θα πάρει κάποιο χρόνο», ανέφερε.

Πτώση τιμών πετρελαίου αλλά παραμένουν οι πληθωριστικές τάσεις

Οι τιμές του πετρελαίου, είπε, έμειναν για παρατεταμένο διάστημα αρκετά ψηλά, ωστόσο τώρα έχουν σημειώσει πτώση κάτω από 80 δολάρια το βαρέλι Μπρεντ.

Πρόσθεσε ότι η διακίνηση πετρελαίου τις επόμενες εβδομάδες σιγά-σιγά θα ομαλοποιηθεί και ήδη αυτό σπρώχνει κάτω την τιμή του πετρελαίου.

«Παρά ταύτα, επειδή οι τιμές του πετρελαίου είχαν μείνει για παρατεταμένο διάστημα ψηλά, ήδη έχουν επηρεαστεί άλλα προϊόντα, η παραγωγή τους, η μεταφορά τους, με αποτέλεσμα ήδη να υπάρχουν πληθωριστικές τάσεις που δεν σταματούν ξαφνικά με αυτή τη συμφωνία», τόνισε.

Ψηλές οι πληθωριστικές προσδοκίες στην Κύπρο

Στην Κύπρο, είπε ο κ. Ζαχαριάδης, υπάρχει μεν καλύτερος ρυθμός ανάπτυξης από τον μέσο όρο της ευρωζώνης αλλά όσον αφορά τον πληθωρισμό οι πληθωριστικές προσδοκίες των καταναλωτών και των επιχειρήσεων είναι «πάρα πολύ ψηλές αυτή τη στιγμή και αυτό θα σπρώξει προς τα πάνω τις τιμές προς το παρόν μέχρι να αντιστραφεί αυτή η τάση των καταναλωτών και των επιχειρήσεων».

«Ένα μεγάλο πρόβλημα γενικά στην παγκόσμια οικονομία και στην ευρωπαϊκή είναι ότι οι πληθωριστικές προσδοκίες ήδη ανέβηκαν, ο κόσμος περιμένει πιο ψηλό πληθωρισμό τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις. Η Κύπρος είναι ένα παράδειγμα όπου όντως τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις περιμένουν πιο ψηλό πληθωρισμό ακόμα πιο ψηλή τάση ανόδου των τιμών δηλαδή, και αυτό από μόνο του έρχεται να σπρώξει τις τιμές προς τα πάνω το επόμενο διάστημα στην Κύπρο», πρόσθεσε.

Γενικότερα, εξήγησε ότι έχουν ανέβει οι τιμές διαφόρων άλλων προϊόντων λόγω της υψηλής τιμής του πετρελαίου και άλλων πρώτων υλών όλο αυτό το διάστημα και οι τιμές πήγαν προς τα πάνω.

Αυτή η πραγματικότητα, είπε, έχει αποτυπωθεί στις προσδοκίες των καταναλωτών και των επιχειρήσεων που αναμένουν πληθωρισμό, προσθέτοντας ότι αυτό από μόνο του έρχεται να σπρώξει προς τα πάνω τον πληθωρισμό.

«Άρα θα πάρει χρόνο να ομαλοποιηθεί η οικονομία όσον αφορά τις πληθωριστικές τάσεις έστω και αν το πρόβλημα λυθεί τελεσίδικα τους επόμενους μήνες με τα Στενά του Ορμούζ», υπέδειξε.

Ο κ. Ζαχαριάδης υπενθύμισε ότι ήδη η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανέβασε τα επιτόκια την περασμένη εβδομάδα για να καταπολεμήσει τον πληθωρισμό λέγοντας ότι μπορεί να χρειαστεί ίσως ακόμη μία αύξηση εντός του 2027 προς αυτή την κατεύθυνση και αυτό εξαρτάται και από τις πληθωριστικές προσδοκίες το επόμενο διάστημα.

Μπορεί, είπε, να μη χρειαστούν τόσες αυξήσεις των επιτοκίων όσες θα χρειάζονταν αν συνεχιζόταν η κατάσταση στο Ιράν.

«Δεν θα υπάρξει μία τεράστια βελτίωση τους επόμενους λίγους μήνες, ίσως προς τα τέλη του 2027 αρχές του 2028 να βλέπουμε ένα καλύτερο ορίζοντα όσον αφορά τον πληθωρισμό αλλά όχι αυτή τη στιγμή», σημείωσε.

Καταλήγοντας, ο κ. Ζαχαριάδης είπε ότι ό,τι συμβαίνει στον κόσμο επηρεάζει μόνιμα πολλές φορές την οικονομική πραγματικότητα σημειώνοντας ότι το πρόβλημα στην Ευρώπη δεν είναι μόνο ο πληθωρισμός αλλά και η πολύ χαμηλή ανάπτυξη.

Πηγή: ΚΥΠΕ