Ιαπωνία: 4 νεκροί από καταρρακτώδεις βροχές – Χιλιάδες εγκλωβισμένοι στο αεροδρόμιο Ναρίτα

Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από «χωρίς προηγούμενο» καταρρακτώδεις βροχές ανατολικά του Τόκιο, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, ενώ οι βροχοπτώσεις προκάλεσαν επίσης μεγάλη αναστάτωση στο οδικό και το σιδηροδρομικό δίκτυο και χιλιάδες άνθρωποι αποκλείσθηκαν στο διεθνές αεροδρόμιο της Ναρίτα που εξυπηρετεί την πρωτεύουσα.

Οι καταρρακτώδεις βροχές, που έπεσαν χθες, Πέμπτη, το βράδυ, προκάλεσαν συναγερμούς για κατολισθήσεις και διακοπές της ηλεκτροδότησης ανατολικά της πρωτεύουσας, με τους μετεωρολόγους να κηρύσσουν για πρώτη φορά συναγερμό στο ανώτατο επίπεδο λόγω ισχυρών βροχοπτώσεων στο νομό Τσίμπα.

Μεταξύ των θυμάτων της καταρρακτώδους βροχής είναι μια 66χρονη γυναίκα, η οποία αποκλείσθηκε μέσα στο αυτοκίνητό της σε δρόμο που είχε πλημμυρίσει, ανακοινώθηκε από το Γραφείο Διαχείρισης Καταστροφών του νομού Τσίμπα.

Σύμφωνα με τις ίδιες αρχές, ένας άνδρας βρέθηε επίσης να επιπλέει σε πλημμυρισμένο δρόμο και ένας άλλος άνδρας βρέθηκε να έχει καταρρεύσει μέσα στη νύκτα και μεταφέρθηκε κατεπειγόντως σε νοσοκομείο, αλλά δεν επιβίωσε.

Το Γραφείο Διαχείρισης Καταστροφών του νομού Τσίμπα εξέφρασε εξάλλου φόβους και για άλλα θύματα, καθώς ένας άνθρωπος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και αγνοείται η τύχη ενός άλλου.

Σήμερα το πρωί, η ηλεκτροδότηση είχε διακοπεί σε σχεδόν 26.000 νοικοκυριά στον νομό, ανακοίνωσε επίσης η εν λόγω υπηρεσία.

«Πάμε πως ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο έντονης βροχόπτωσης», είχε ανακοινώσει χθες, Πέμπτη, το βράδυ σε συνέντευξη Τύπου αξιωματούχος της Ιαπωνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.

Περισσότεροι από 6.000 άνθρωποι παρέμειναν αποκλεισμένοι στη διάρκεια της νύκτας στη Ναρίτα, ένα από τα δύο κύρια αεροδρόμια του Τόκιο, ενώ ακυρώθηκαν μέχρι σήμερα το απόγευμα τα δρομολόγια πολυάριθμων τρένων με προορισμό ή αφετηρία το αεροδρόμιο.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρήστες ανέφεραν ότι το προσωπικό του αεροδρομίου διένειμε νερό, τρόφιμα και υπνόσακκους.

Εκατοντάδες άνθρωποι βρέθηκαν επίσης αποκλεισμένοι στο σιδηροδρομικό σταθμό της πόλης Τσίμπα εξαιτίας της διακοπής της κυκλοφορίας των τρένων, διαπίστωσε χθες το βράδυ δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Εκατοντάδες άνθρωποι πέρασαν τη νύκτα σε κέντρα φιλοξενίας στην Τσίμπα, μετέδωσε επίσης το δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο NHK.