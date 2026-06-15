Στην κοινοπραξία Cyta – Huawei το έργο αποθήκευσης ενέργειας του ΔΣΜΚ

Η κοινοπραξία Cyta – Huawei φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες του «Πολίτη», να είναι η κοινοπραξία στην οποία κατοχυρώθηκε ο διεθνής διαγωνισμός του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ) για την προμήθεια και ενεργοποίηση (supply and commissioning) τριών εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας σε στρατηγικές τοποθεσίες του Συστήματος Μεταφοράς.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες η προσφορά της Cyta – Huawei ήταν η μοναδική. Η περίοδος των ενστάσεων έληξε χωρίς την υποβολή προσφυγής, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για την υπογραφή της σύμβασης. Σύμφωνα με πληροφορίες του «Πολίτη», η υπογραφή αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της εβδομάδας. Η Cyta δείχνει να κινείται δυναμικά στην παροχή τεχνολογικών λύσεων. Υπενθυμίζεται ότι έχει κερδίσει και υλοποιεί το έργο της εγκατάστασης έξυπνων μετρητών ηλεκτρικής ενέργειας.

Το έργο, με τη λειτουργία του, θα επιτρέψει τη μείωση των περικοπών ΑΠΕ από παραγωγούς (νοικοκυριά και ιδιώτες παραγωγούς) και θα συμβάλει στην επάρκεια της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία, υπό τις σημερινές συνθήκες, είναι οριακή κατά τους καλοκαιρινούς μήνες αιχμής.

Το έργο, δαπάνης €50 εκατομμυρίων, προβλέπει την εγκατάσταση δύο συστημάτων αποθήκευσης δυναμικότητας 40 MW / 160 MWh έκαστο και ενός τρίτου συστήματος δυναμικότητας 40 MW / 80 MWh, το οποίο θα διαθέτει επιπρόσθετα λειτουργικότητα διαμόρφωσης δικτύου (grid-forming).

Ο Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου, Σταύρος Σταυρινός, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι εντός Ιουνίου αναμένεται να πραγματοποιηθούν στην Κύπρο οι πρώτες συναντήσεις με τον ανάδοχο του έργου. Σε ό,τι αφορά τη χρηματοδότηση της επένδυσης, το κόστος των €50 εκατ. θα καταβληθεί σε βάθος δεκαετίας.

Ο κ. Σταυρινός πρόσθεσε ότι το έργο σηματοδοτεί την εισαγωγή προηγμένων τεχνολογιών κεντρικής αποθήκευσης στο Σύστημα Μεταφοράς, «δίνοντας τη δυνατότητα στον ΔΣΜΚ να αποκτήσει σημαντική εμπειρία και τεχνογνωσία στη λειτουργία, διαχείριση και αξιοποίηση τέτοιων συστημάτων, ιδίως για την παροχή επικουρικών υπηρεσιών και τη βελτίωση της ασφάλειας και ευστάθειας του συστήματος».

Τέλος, ο κ. Σταυρινός διαβεβαίωσε ότι ο ΔΣΜΚ, σε συνεργασία με τον ανάδοχο, «θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε τα συστήματα να λειτουργήσουν εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος».

Ο ΔΣΜΚ δεν αναφέρει το όνομα του αναδόχου, καθώς δεν έχει ακόμη υπογραφεί η σύμβαση.