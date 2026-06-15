ΚΕΟ: Πρόταση ΔΣ για καταβολή μερίσματος €1,7 εκατ.

Την καταβολή μερίσματος €1,7 εκατ. αποφάσισε να εισηγηθεί στην ετήσια γενική συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Ιουλίου, το ΔΣ της ΚΕΟ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας σε σημερινή του συνεδρία, αποφάσισε όπως υποβάλει εισήγηση στην ετήσια γενική συνέλευση των μετόχων για έγκριση πληρωμής μερίσματος ύψους €1.687.276,92 που αναλογεί σε 4 σεντ του ευρώ για κάθε πλήρης πληρωθήσα μετοχή, από τα κέρδη του έτους 2024 τα οποία περιλαμβάνονται στο αποθεματικό προσόδου.

Το μέρισμα, εφόσον εγκριθεί από την ετήσια γενική συνέλευση, θα καταβληθεί στους μετόχους της εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του ΧΑΚ στις 20 Ιουλίου 2026 (ημερομηνία αρχείου). Η μετοχή της εταιρείας θα τυγχάνει διαπραγμάτευσης χωρίς το δικαίωμα είσπραξης του μερίσματος (ex-dividend) από τις 17 Ιουλίου 2026.

Οι επενδυτές που θα προβούν σε αγορά μέχρι τη λήξη της συνεδρίας του ΧΑΚ ημερομηνίας 16 Ιουλίου 2026 (Last Cum Date) θα είναι δικαιούχοι του μερίσματος. Σημειώνεται ότι δικαιούχοι του μερίσματος θα είναι και οι επενδυτές οι οποίοι θα είναι κάτοχοι αξιών (αποδέκτες) βάσει εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης η οποία θα ολοκληρωθεί μέχρι την ημερομηνία αρχείου (δηλ. 20 Ιουλίου 2026).

Το μέρισμα θα καταβληθεί στους δικαιούχους μετόχους μέχρι τις 17 Αυγούστου 2026.