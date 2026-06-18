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Στο 3,5% ο ετήσιος πληθωρισμός στην Κύπρο τον Μάιο

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Η Κύπρος κατέγραψε ετήσιο πληθωρισμό 3,5% τον Μάιο του 2026, ποσοστό υψηλότερο τόσο από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Eurostat

Η Κύπρος κατέγραψε ετήσιο πληθωρισμό 3,5% τον Μάιο του 2026, ποσοστό υψηλότερο τόσο από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ όσο και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Eurostat.

Σύμφωνα με τα στοιχεία, ο ετήσιος πληθωρισμός στην Κύπρο διαμορφώθηκε στο 3,5%, από 3% τον Απρίλιο, ενώ σε μηνιαία βάση οι τιμές αυξήθηκαν κατά 0,7%.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο ετήσιος πληθωρισμός ανήλθε στο 3,3% τον Μάιο του 2026, από 3,2% τον Απρίλιο, ενώ στη ζώνη του ευρώ αυξήθηκε στο 3,2% από 3,0% τον προηγούμενο μήνα. Τον Μάιο του 2025, ο πληθωρισμός βρισκόταν στο 2,2% στην ΕΕ και στο 1,9% στη ζώνη του ευρώ.

Η Eurostat αναφέρει ότι τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά πληθωρισμού μεταξύ των κρατών μελών καταγράφηκαν στη Σουηδία (1,1%), στη Δανία (1,8%) και στην Τσεχία (1,8%).

Στον αντίποδα, τα υψηλότερα ποσοστά σημειώθηκαν στη Ρουμανία (9,7%), στη Βουλγαρία (6,3%) και στη Λιθουανία (5,1%).

Σύμφωνα με τα στοιχεία, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2026, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε έντεκα κράτη μέλη της ΕΕ και αυξήθηκε σε δεκαέξι.

Όσον αφορά τη ζώνη του ευρώ, οι υπηρεσίες παρέμειναν ο σημαντικότερος παράγοντας που τροφοδότησε τον πληθωρισμό τον Μάιο, συμβάλλοντας κατά 1,61 ποσοστιαίες μονάδες στο συνολικό ποσοστό. Ακολούθησε η ενέργεια με συμβολή 0,98%, ενώ τα τρόφιμα, τα αλκοολούχα ποτά και ο καπνός συνέβαλαν κατά 0,36% και τα βιομηχανικά αγαθά εκτός ενέργειας κατά 0,23%.

Η Eurostat επισημαίνει ότι οι υπηρεσίες εξακολούθησαν να αποτελούν τον βασικότερο παράγοντα διαμόρφωσης του πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ, ενώ η ενέργεια κατέγραψε σημαντική ενίσχυση της συμβολής της σε σχέση με προηγούμενους μήνες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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