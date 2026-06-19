Πτώση 55% στα κέρδη της Logicom το πρώτο τρίμηνο του 2026

Σημαντική μείωση παρουσίασαν τα κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της εταιρείας πληροφορικής Logicom το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Το κέρδος που αναλογεί στους μετόχους της εταιρείας μειώθηκε σημαντικά κατά 55,2% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, από €23,9 εκατ. σε €10,7 εκατ., κυρίως λόγω της μείωσης της διαγραφόμενης αρνητικής υπεραξίας από απόκτηση επενδύσεων, καθώς και της μείωσης του κύκλου εργασιών και του μεικτού κέρδους, της μείωσης των άλλων εισοδημάτων, αλλά και της αύξησης των καθαρών εξόδων χρηματοδότησης, παρά τη μείωση των εξόδων διοίκησης, των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, και της φορολογίας, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Οι μεικτές πωλήσεις του Συγκροτήματος μειώθηκαν κατά 2,0% σε σχέση με το τρίμηνο του 2025.

Οι μεικτές πωλήσεις του τομέα διανομής παρουσίασαν οριακή μείωση της τάξης του 0,9% κυρίως λόγω της μείωσης των πωλήσεων στις αγορές της Σαουδικής Αραβίας, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, του Κουβέιτ, και της Ρουμανίας, σε σχέση με το 2025.

Οι μεικτές πωλήσεις του τομέα παροχής λύσεων λογισμικού και ολοκληρωμένων λύσεων πληροφορικής παρουσίασαν σημαντική μείωση της τάξης του 18,4%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, κυρίως λόγω της μείωσης πωλήσεων στις αγορές της Κύπρου και της Ελλάδας.

Οι πωλήσεις αντιπροσωπεύουν τα εισοδήματα από συμβάσεις με πελάτες στις οποίες το Συγκρότημα λειτουργεί ως κύριο μέρος, πλέον το μεικτό κέρδος που προκύπτει από τις συναλλαγές όπου το Συγκρότημα λειτουργεί ως αντιπρόσωπος. Οι πωλήσεις του Συγκροτήματος μειώθηκαν σημαντικά κατά 14,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Το ποσοστό του μεικτού περιθωρίου κέρδους υπολογιζόμενο στις μεικτές πωλήσεις του Συγκροτήματος παρουσιάζει οριακή αύξηση και βρίσκεται στο 7,9% σε σχέση με 7,8% την αντίστοιχη περσινή περίοδο.

Τα άλλα εισοδήματα μειώθηκαν σημαντικά από €925.947 το τρίμηνο του 2025, σε €208.726 το τρίμηνο του 2026. Η σημαντική μείωση αφορά κυρίως την είσπραξη αποζημίωσης από τη θυγατρική εταιρεία Logicom Italia s.r.l στην Ιταλία, κατά το 2025, μετά από απαίτηση για ασφαλιστικές καλύψεις, ύψους €762.462. Τα άλλα εισοδήματα περιλαμβάνουν επίσης και συνεισφορές από τους προμηθευτές για προώθηση των προϊόντων τους και εισοδήματα από συνεργασίες με τρίτους.

Οι αναμενόμενες πιστωτικές ζημιές για το Συγκρότημα ανέρχονται σε €71.268 σε σχέση με €78.244 το Α΄ τρίμηνο του 2025.

Το κέρδος από λειτουργικές δραστηριότητες συμπεριλαμβανομένου των αποτελεσμάτων της ελεγχόμενης εταιρείας Demetra Holdings Plc, μειώθηκε κατά 3,1%, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, και ανέρχεται σε €7.892.808 έναντι €8.142.040 το Α΄ τρίμηνο του 2025, κυρίως λόγω της ενοποίησης των Εξόδων Διοίκησης της Demetra Holdings Plc.

Το κέρδος από λειτουργικές δραστηριότητες που προκύπτει από τις συνήθεις εργασίες του Συγκροτήματος εξαιρουμένων των αποτελεσμάτων της ελεγχόμενης εταιρείας Demetra Holdings Plc, αυξήθηκε κατά 4,0%, κυρίως λόγω της μείωσης των εξόδων διοίκησης και των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών, του μεικτού κέρδους και τη σημαντική μείωση των Άλλων Εισοδημάτων.

Η συναλλαγματική διαφορά που προκύπτει κυρίως από τη μεταβολή της ισοτιμίας του Δολαρίου Αμερικής έναντι του Ευρώ ανέρχεται σε κέρδος €95.487 (Α΄ τρίμηνο 2025 κέρδος: €1.483.228).

Οι αναφορές στο καθαρό μερίδιο κέρδους από συνδεδεμένες εταιρείες μετά τη φορολογία για το τρίμηνο του 2025, αφορούν μερίδιο κέρδους ύψους €2.034.899 από τη συνδεδεμένη εταιρεία Demetra Holdings Plc.

Προοπτικές

Σημειώνεται ότι το λειτουργικό περιβάλλον στη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη που επηρεάστηκε έντονα κατά το 2025 από τις επιπτώσεις των συνεχιζόμενων πολεμικών συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, εξακολουθεί να επηρεάζεται και κατά το 2026 δημιουργώντας συνθήκες αβεβαιότητας και εντείνει τον κίνδυνο για ευρύτερη περιφερειακή αποσταθεροποίηση.

Κατά το τρίμηνο του 2026, η κερδοφορία του Συγκροτήματος από τις συνήθεις δραστηριότητες (μη συμπεριλαμβανομένων των αποτελεσμάτων της ελεγχόμενης εταιρείας Demetra Holdings Plc και του μεριδίου κέρδους από κοινοπραξίες) παρουσίασε αύξηση, σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, κυρίως λόγω της μείωσης των εξόδων διοίκησης, των αναμενόμενων πιστωτικών ζημιών και της φορολογίας.

Η Διεύθυνση του Συγκροτήματος παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις με στόχο τη διατήρηση και ενδυνάμωση των προοπτικών ανάπτυξης χωρίς να επηρεάσουν τη βιωσιμότητα και την ισχυρή οικονομική θέση του Συγκροτήματος.

Ο σχεδιασμός για το 2026 έχει διαμορφωθεί στη βάση της συνεχιζόμενης προσπάθειας για ανάπτυξη τόσο στις υφιστάμενες, αλλά και σε νέες αγορές, και εκμετάλλευσης των ευκαιριών που προσφέρει η αγορά.