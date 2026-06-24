ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών: Ολοκληρώθηκε η άντληση €530 εκατ.

Η ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών ολοκλήρωσε με επιτυχία την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους €530 εκατ., διαθέτοντας 130,86 εκατ. νέες μετοχές στην τιμή των €4,05 ανά μετοχή μέσω συνδυασμένης δημόσιας προσφοράς στην Ελλάδα και διεθνούς ιδιωτικής τοποθέτησης.

Η συνολική ζήτηση ξεπέρασε τα €3,5 δισ., υπερκαλύπτοντας το ζητούμενο ποσό κατά 6,6 φορές, ενώ από τις νέες μετοχές το 20% κατανεμήθηκε στην Ελληνική Δημόσια Προσφορά και το 80% στη Διεθνή Προσφορά, επιβεβαιώνοντας το ισχυρό ενδιαφέρον τόσο από εγχώριους όσο και από διεθνείς επενδυτές.

Τα καθαρά αντληθέντα κεφάλαια διαμορφώθηκαν σε περίπου €510 εκατ. μετά την αφαίρεση των δαπανών έκδοσης και θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση της συμμετοχής της εταιρείας στην αύξηση μετοχικού κεφαλαίου του ΑΔΜΗΕ Α.Ε.

Παράλληλα, το μετοχικό κεφάλαιο της ΑΔΜΗΕ Συμμετοχών αυξήθηκε κατά €277,43 εκατ. με την έκδοση των νέων μετοχών, με τη συμμετοχή της ΔΕΣ ΑΔΜΗΕ και της Capital World Investors να συμβάλλει καθοριστικά στην επιτυχή ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών στο Euronext Athens ξεκινά στις 24 Ιουνίου.