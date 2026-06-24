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Παράταση δύο μηνών στη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα - Τι ανακοίνωσε η Κυβέρνηση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Με κόστος €12 εκατ., το Υπουργικό Συμβούλιο αποφάσισε να παρατείνει μέχρι τις 31 Αυγούστου 2026 τη μείωση του φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης, διατηρώντας σε ισχύ το μέτρο για ακόμη δύο μήνες.

Τη συνέχιση της εφαρμογής του μειωμένου συντελεστή φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα κίνησης για ακόμη δύο μήνες ενέκρινε την Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο, επεκτείνοντας το μέτρο από την 1η Ιουλίου έως και τις 31 Αυγούστου 2026.

Όπως ανακοίνωσε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης μετά τη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου, το κόστος της νέας δίμηνης παράτασης ανέρχεται στα 12 εκατομμύρια ευρώ.

Σύμφωνα με τον κ. Λετυμπιώτη, η απόφαση λήφθηκε παρά το γεγονός ότι καταγράφεται τάση αποκλιμάκωσης στις τιμές της ενέργειας, καθώς αυτές εξακολουθούν να κινούνται πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα εξαιτίας των συνεχιζόμενων γεωπολιτικών εξελίξεων.

Το μέτρο είχε αρχικά εγκριθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο στις 26 Μαρτίου και τέθηκε σε εφαρμογή από τον Απρίλιο, αποτελώντας μέρος ενός ευρύτερου πακέτου οκτώ μέτρων στήριξης συνολικού ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ.

Όπως υπενθύμισε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, το πακέτο αποσκοπεί στη στήριξη νοικοκυριών, εργαζομένων και επιχειρήσεων απέναντι στις αυξημένες ενεργειακές δαπάνες που προκάλεσαν οι διεθνείς γεωπολιτικές αναταράξεις.

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