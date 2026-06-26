Artemis Credit Bureau: Γιατί το ESG είναι μονόδρομος για τις κυπριακές επιχειρήσεις

Στη σημαντικότητα των κριτηρίων ESG για τη λειτουργία των επιχειρήσεων, την περαιτέρω ανάπτυξη των επενδύσεων αλλά και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους, αναφέρεται ο ESG Project Leader στην εταιρεία Artemis Credit Bureau, Δημήτρης Μπούρπουλας.

Στο νέο επεισόδιο του podcast «Ματιά στην Οικονομία», ο κ. Μπούρπουλας εξηγεί τι ακριβώς εννοούμε όταν αναφερόμαστε στα κριτήρια ESG, πως επηρεάζεται η λειτουργία των επιχειρήσεων ενώ απαντά στο ερώτημα εάν ESG και εταιρική κοινωνική ευθύνη είναι το ίδιο.

Στο πλαίσιο του podcast, ο κ. Μπούρμπουλας σημειώνει ότι ο τομέας του ESG στην Κύπρο, έχει κάνει τα τελευταία χρόνια μια εντυπωσιακή πορεία μετάβασης ενώ επισημαίνει και τα αποτελέσματα από τα δύο χρόνια λειτουργίας του διατραπεζικού έργου αξιολόγησης επιχειρήσεων.

Παράλληλα, ανακοινώνει ότι σύντομα μπαίνει σε εφαρμογή το πλαίσιο της εποπτείας από την ESMA, αναγνώρισης των εταιρειών που θα παράγουν ESG ratings.

Διαβάστε τη συνέντευξη του κ. Μπούρμπουλα στον Πολίτη της Κυριακής