Το Banking Forward παρουσίασε η Eurobank- Το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα τεχνολογίας στην ιστορία της ύψους €1 δισ.

Το Banking Forward, μια ολοκληρωμένη ανάλυση του οικοσυστήματος digital banking της Τράπεζας, με έμφαση στη νέα ψηφιακή τραπεζική εμπειρία, την αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης (TN), την εξέλιξη του mobile banking και τον επανασχεδιασμό των customer journeys για ιδιώτες και επιχειρήσεις, παρουσίασε χθες η Eurobank, στο Συνεδριακό Κέντρο του Eurobank Campus στη Νέα Ιωνία.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε παρουσία του Προέδρου του Δ.Σ. της Eurobank, κ. Γιώργου Π. Ζανιά και των Αναπληρωτών Διευθυνόντων Συμβούλων, κ.κ. Κωνσταντίνου Βασιλείου, Ιάκωβου Γιαννακλή και Σταύρου Ιωάννου.

Μέσα από παρουσιάσεις στελεχών της Eurobank και εκπροσώπων στρατηγικών συνεργατών, αναδείχθηκε ο τρόπος με τον οποίο η Τράπεζα αξιοποιεί την τεχνολογία, τα δεδομένα, την TN και μία σύγχρονη ψηφιακή αρχιτεκτονική για τη δημιουργία μιας πιο προσωποποιημένης, απλής και αποτελεσματικής εμπειρίας εξυπηρέτησης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Eurobank υλοποιεί το μεγαλύτερο επενδυτικό πρόγραμμα τεχνολογίας στην ιστορία της, ύψους περίπου €1 δισ. για την περίοδο 2025–2028 επενδύοντας σε σύγχρονες υποδομές, cloud τεχνολογίες, δεδομένα, ΤΝ και νέες ψηφιακές δυνατότητες.

Οι θεματικές της εκδήλωσης κάλυψαν το σύνολο του ψηφιακού οικοσυστήματος της Eurobank, από τη νέα ψηφιακή τραπεζική εμπειρία, τις εφαρμογές TN και τις δυνατότητες του Eurobank Mobile App έως τις τεχνολογικές υποδομές που υποστηρίζουν εκατομμύρια συναλλαγές καθημερινά, τις λύσεις για επιχειρήσεις, καθώς και τις πρωτοβουλίες προσβασιμότητας και συμπερίληψης που διασφαλίζουν ισότιμη και απρόσκοπτη πρόσβαση για όλους τους πελάτες.

Επιπρόσθετα, ανακοινώθηκε η επέκταση της στρατηγικής συνεργασίας της Eurobank με τη Mastercard που διευρύνει το εύρος των παρεχόμενων υπηρεσιών και εμπειριών προσφέροντας προνομιακή πρόσβαση στους κατόχους των καρτών Eurobank Mastercard σε μοναδικές εμπειρίες σε τομείς όπως η μουσική, ο κινηματογράφος, ο αθλητισμός και η ψυχαγωγία μέσω της πλατφόρμας εμπειριών Priceless της Mastercard.

Τον κεντρικό συντονισμό της εκδήλωσης ανέλαβε ο Group Chief Digital Officer της Eurobank, κ. Κωνσταντίνος Πάικος, παρουσιάζοντας τις βασικές κατευθύνσεις του Banking Forward και τις εξελίξεις που διαμορφώνουν την τραπεζική εμπειρία του μέλλοντος.

Τις διεθνείς τάσεις για το μέλλον του τραπεζικού κλάδου ανέδειξε ο κ. Rodrigo Alvarez, Accenture Song Global Banking and Capital Markets Lead, μέσα από την παρουσίασή του με τίτλο «Banking Forward: The Future is Here!», εστιάζοντας στις προσδοκίες των πελατών, στην αξιοποίηση της TN και στον επαναπροσδιορισμό της τραπεζικής εμπειρίας στη νέα ψηφιακή εποχή.

Παράλληλα, ο κ. Νίκος Γκατίδης, Financial Services Managing Director – Innovation Lead της Accenture, συνέβαλε στη συζήτηση γύρω από τις μεταβαλλόμενες προσδοκίες των πελατών και τα χαρακτηριστικά που διαμορφώνουν σήμερα τη σύγχρονη ψηφιακή τραπεζική εμπειρία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε, επίσης, στις στρατηγικές συνεργασίες που διευρύνουν το οικοσύστημα υπηρεσιών και εμπειριών της Eurobank, με επίκεντρο την περαιτέρω επέκταση της πολυετούς συνεργασίας της με τη Mastercard. Στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας, οι πελάτες της Eurobank αποκτούν πρόσβαση στο παγκόσμιο δίκτυο αποδοχής της Mastercard, σε προηγμένες λύσεις ασφάλειας και σε σύγχρονες τεχνολογίες πληρωμών, ενώ παράλληλα διευρύνεται σημαντικά το οικοσύστημα εμπειριών και προνομίων που προσφέρεται στους κατόχους καρτών Eurobank Mastercard.

Ο Chief Retail Growth Officer της Eurobank, κ. Γιάννης Σεραφειμίδης, και ο Country Manager Ελλάδας, Κύπρου και Μάλτας της Mastercard, κ. Παναγιώτης Πολύδωρος, παρουσίασαν το νέο αυτό κεφάλαιο της συνεργασίας των δύο οργανισμών, αναδεικνύοντας τη μετάβαση από τις πληρωμές σε ένα ευρύτερο οικοσύστημα εμπειριών. Μέσα από το Eurobank Mobile App και την πλατφόρμα Priceless της Mastercard, οι κάτοχοι καρτών αποκτούν προνομιακή πρόσβαση σε μουσικά events υψηλής ζήτησης, καθώς και σε επιλεγμένες εμπειρίες στους τομείς της μουσικής, του κινηματογράφου, του αθλητισμού και της ψυχαγωγίας.

Τις διαφορετικές πτυχές του ψηφιακού οικοσυστήματος της Eurobank παρουσίασαν στελέχη της Τράπεζας.

Ο Group Chief Information Officer, κ. Ανέστης Πετρίδης, και ο Group Corporate Security Officer & Chief Information Security Officer, κ. Γιάννης Τζάνος, ανέδειξαν τον ρόλο της τεχνολογίας, των υποδομών και της κυβερνοασφάλειας, ενώ η Head of GenAI Center of Excellence & Innovation, κα Μαρία Λεοντίου, παρουσίασε την προσέγγιση της Eurobank στην αξιοποίηση της TN και του Generative AI.

Τη νέα ψηφιακή εμπειρία πελάτη και τα σύγχρονα customer journeys παρουσίασαν ο Head of v-Banking, κ. Πάνος Θεοδώρου, η Head of Individual Banking, κα Έλενα Πανταζή και η Head of Digital Solutions, κα Όλγα Χαραλαμπίδη, ενώ ο Head of Transaction Banking, κ. Λευτέρης Βλαχογιάννης, εστίασε στον τρόπο με τον οποίο η ψηφιακή τραπεζική ενσωματώνεται στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων.