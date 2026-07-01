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| Οικονομία

Υπουργείο Εργασίας: Σε λειτουργία η ηλεκτρονική αίτηση για το Επίδομα Πατρότητας

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Η υποβολή έντυπων αιτήσεων δεν θα επιτρέπεται μετά τις 6 Ιουλίου 2026

To Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, συνεχίζει την ψηφιακή αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρέχονται από τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων, θέτοντας σε λειτουργία, από τις 30 Ιουνίου 2026, την ηλεκτρονική αίτηση για το Επίδομα Πατρότητας από το Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων, μέσω gov.cy.

Η υποβολή έντυπων αιτήσεων δεν θα επιτρέπεται μετά τις 6 Ιουλίου 2026. Εξαιρούνται τα πρόσωπα που δεν μπορούν να δημιουργήσουν λογαριασμό στο CY Login και σε αυτούς μόνο θα παρέχεται η ευχέρεια να υποβάλλουν έντυπη αίτηση.

Υπενθυμίζεται ότι το Κέντρο Επικοινωνίας για παροχή πληροφόρησης και εξυπηρέτησης του κοινού για τις Υπηρεσίες Κοινωνικών Ασφαλίσεων είναι το 1450. 

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