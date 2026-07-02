Στο 3,1% η ανεργία στην Κύπρο- Από τα χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ

Στο 3,1% μειώθηκε τον Μάιο το ποσοστό της ανεργίας στην Κύπρο από 3,2% τον Απρίλιο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Πέμπτη η Eurostat, με τη χώρα να έχει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ.

Ίδιο ποσοστό ανεργίας με την Κύπρο, καταγράφει η Πολωνία ενώ χαμηλότερα είναι τα ποσοστά σε Βουλγαρία (2,9%) και Τσεχία (2,9%). Στην Ελλάδα το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στο 8,1% από 9,1%.

Την ίδια ώρα, όσον αφορά το ποσοστό ανεργίας των νέων (κάτω των 25 ετών) δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία για τον Μάιο, ωστόσο τον Μάρτιο του 2026 ανερχόταν στο 12,5%.

Σταθερή η ανεργία στην ΕΕ

Στην ΕΕ, η ανεργία παρέμεινε σταθερή τον Μάιο στο 5,9%, όπως επίσης και στην ευρωζώνη στο 6,2%.

Η Eurostat εκτιμά ότι 13,163 εκατομμύρια άτομα στην ΕΕ, εκ των οποίων 10,986 εκατομμύρια στη ζώνη του ευρώ, ήταν άνεργα τον Μάιο του 2026.

Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2026, η ανεργία μειώθηκε κατά 40 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 55 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.

Σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, η ανεργία μειώθηκε κατά 82 χιλιάδες στην ΕΕ και κατά 158 χιλιάδες στη ζώνη του ευρώ.