Προκήρυξη Κυπριακού Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας 2026

Το Κέντρο Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου ανακοίνωσε την έναρξη του Κυπριακού Διαγωνισμού Επιχειρηματικότητας (CyEC) 2026.

Όπως κάθε χρόνο, αναφέρει σχετική ανακοίνωση, ο διαγωνισμός διοργανώνεται από το Κέντρο Επιχειρηματικότητας (ΚΕΠ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, και προάγει την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στη σύγχρονη οικονομία που κινείται από την καινοτομία.

Στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος νεοσύστατες επιχειρήσεις, άτομα με πρωτοπόρες και καινοτόμες ιδέες, όπως επίσης και έμπειροι επαγγελματίες από τον επιχειρηματικό και ερευνητικό χώρο της Κύπρου.

Ο διαγωνισμός επιδιώκει να υποστηρίξει τις καινοτόμες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες και να τις μετατρέψει σε βιώσιμες και παγκοσμίως προσανατολισμένες επιχειρήσεις, με έμφαση στην κατανόηση της εξισορρόπησης μεταξύ προβλήματος και λύσης και της αντιστοιχίας προϊόντος-αγοράς. Οι αιτήσεις για συμμετοχή μπορούν να υποβληθούν στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού https://cyec.org.cy/

Οι συμμετέχοντες/ουσες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε δύο κατηγορίες:

· Κατηγορία Accelerator, για ιδέες οι οποίες βρίσκονται σε αρχική φάση (περίοδος υποβολής αιτήσεων: 26 Ιουνίου 2026 έως 4 Σεπτεμβρίου 2026).

· Κατηγορία LaunchPad, η οποία απευθύνεται σε πιο ώριμες ιδέες και εταιρείες που έχουν ήδη κυκλοφορήσει τις υπηρεσίες ή τα προϊόντα τους στην αγορά (περίοδος υποβολής αιτήσεων: 26 Ιουνίου 2026 έως 4 Οκτωβρίου 2026).

Λεπτομερή κριτήρια για κάθε κατηγορία μπορούν να βρουν οι ενδιαφερόμενοι/νες στην επίσημη ιστοσελίδα του διαγωνισμού (www.cyec.org.cy).

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας επιλογής από την Επιτροπή Αξιολόγησης, οι επιλεγμένες ομάδες της κατηγορίας Accelerator θα παρακολουθήσουν ένα πρόγραμμα επιτάχυνσης επιχειρήσεων, το οποίο είναι σχεδιασμένο για να τις βοηθήσει να τελειοποιήσουν τις ιδέες τους και να ενισχύσουν το επιχειρηματικό τους πλάνο.

Οι ομάδες της κατηγορίας Launchpad θα έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν, να παρακολουθήσουν επιλεγμένα εργαστήρια του προγράμματος. Το μόνο υποχρεωτικό εργαστήριο για τις ομάδες Launchpad θα είναι το εργαστήριο προετοιμασίας παρουσίασης, ώστε να είναι έτοιμες να παρουσιάσουν αποτελεσματικά την ιδέα ή την επιχείρησή τους στην κριτική επιτροπή.

Οι συμμετέχουσες ομάδες και από τις δύο κατηγορίες, Accelerator και Launchpad, θα λάβουν μέρος σε pitching event ενώπιον κριτικής επιτροπής και κοινού, διεκδικώντας χρηματικά και άλλα βραβεία. Οι δύο πρώτες νικήτριες ομάδες από κάθε κατηγορία θα λάβουν χρηματικό βραβείο, το οποίο θα ανακοινωθεί σε επόμενο δελτίο Τύπου και θα δημοσιευθεί στην επίσημη ιστοσελίδα. Επιπλέον, και στις δύο κατηγορίες θα αναδειχθεί τρίτη νικήτρια ομάδα μέσω του People’s Choice Award, το οποίο χορηγείται από το Panis News.

Πέραν του προγράμματος Accelerator, θα υπάρχουν επίσης μέντορες για κάθε ομάδα, οι οποίοι/οποίες θα παρέχουν εξατομικευμένες συμβουλές, λύσεις και δημιουργικές προκλήσεις για να βελτιώσουν την ανάπτυξη της ιδέας της κάθε επιχείρησης.

Τα τελευταία χρόνια, έχουν υποβληθεί πάνω από 290 αιτήσεις, με προηγούμενους νικητές στη κατηγορία Accelerator τις Malloc, Bolsterup, Heroes Made, IQ3Solar, Elysia Solutions και CertiLingo.