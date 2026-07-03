Πρωτόκολλο Κύπρου, Σουηδίας για φόρους- Τι προβλέπει

Υπογράφθηκε σήμερα στη Λευκωσία, μεταξύ της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Βασιλείου της Σουηδίας, πρωτόκολλο που τροποποιεί τη Σύμβαση για την Αποφυγή της Διπλής Φορολογίας όσον αφορά φόρους πάνω στο Εισόδημα.

Το Πρωτόκολλο εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας υπέγραψε ο Υπουργός Οικονομικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μάκης Κεραυνός, και εκ μέρους του Βασιλείου της Σουηδίας ο Πρέσβης της Σουηδίας στη Δημοκρατία, Martin Hagström.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών, το Πρωτόκολλο τροποποιεί την αρχική Σύμβαση που είχε υπογραφθεί στο Λονδίνο στις 25/10/1988. Το υπό αναφορά Πρωτόκολλο εισάγει μεταξύ άλλων, τις ελάχιστες απαιτήσεις (minimum standards) των δράσεων για την Μείωση της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών (Base Erosion and Profit Shifting - BEPS) από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, ρυθμίσεις που σχετίζονται με τις διμερείς Συμβάσεις καθώς και λεκτικό για την ανταλλαγή φορολογικών πληροφοριών, το οποίο έχει συμφωνηθεί διμερώς.

Λόγω συνταγματικών δυσκολιών, από πλευράς Σουηδίας που δυσχέραιναν την εφαρμογή και έναρξη ισχύος της Πολυμερούς Σύμβασης (MLI) αποφασίστηκε όπως συνομολογηθεί σχετικό Πρωτόκολλο.

Υπενθυμίζεται ότι στόχος της Πολυμερούς Σύμβασης είναι η αυτόματη και ταχεία εισαγωγή των σχετικών προνοιών με τις δράσεις για την Μείωση της Φορολογικής Βάσης και της Μεταφοράς Κερδών, στις Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. Το υπό αναφορά Πρωτόκολλο θα τεθεί σε ισχύ με την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων εσωτερικών διαδικασιών επικύρωσης και από τα δυο συμβαλλόμενα Κράτη.

Όπως τονίζεται, η επικαιροποίηση, διατήρηση και η επέκταση του υφιστάμενου δικτύου Συμβάσεων Αποφυγής της Διπλής Φορολογίας, οι οποίες είναι υψίστης οικονομικής και πολιτικής σημασίας, στοχεύει στην περαιτέρω ενίσχυση και προσέλκυση ξένων επενδύσεων και στην προώθηση της Κύπρου ως διεθνούς επιχειρηματικού κέντρου, προάγοντας παράλληλα τη φορολογική διαφάνεια, δικαιοσύνη και συμμόρφωση στη βάση των διεθνών προτύπων.