Πλεόνασμα €1,2 δισ. σε ισοζύγιο υπηρεσιών Κύπρου το πρώτο τρίμηνο

Έλλειμμα 1,3 δισ. ευρώ κατέγραψε το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου το πρώτο τρίμηνο του 2026, χωρίς ημερολογιακή και εποχική διόρθωση, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή η Eurostat. Για την ίδια περίοδο, το ισοζύγιο υπηρεσιών της Κύπρου κατέγραψε πλεόνασμα 1,2 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών της Κύπρου είχε καταγράψει έλλειμμα 1,0 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025, 0,4 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο, 0,1 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο και 0,8 δισ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2025, πριν διαμορφωθεί σε έλλειμμα 1,3 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Όσον αφορά το ισοζύγιο υπηρεσιών της Κύπρου, καταγράφηκε πλεόνασμα 1,5 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025, 2,3 δισ. ευρώ το δεύτερο τρίμηνο, 2,9 δισ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο, 2,5 δισ. ευρώ το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και 1,2 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το εποχικά διορθωμένο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατέγραψε πλεόνασμα 113,4 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026, που αντιστοιχεί στο 2,4% του ΑΕΠ. Το αντίστοιχο πλεόνασμα ήταν 99,2 δισ. ευρώ ή 2,1% του ΑΕΠ το τέταρτο τρίμηνο του 2025 και 104,9 δισ. ευρώ ή 2,3% του ΑΕΠ το πρώτο τρίμηνο του 2025.

Σε σύγκριση με το τέταρτο τρίμηνο του 2025, το πλεόνασμα στο ισοζύγιο αγαθών της ΕΕ μειώθηκε στα 66,7 δισ. ευρώ, από 89,0 δισ. ευρώ, ενώ το πλεόνασμα στο ισοζύγιο υπηρεσιών αυξήθηκε στα 52,1 δισ. ευρώ, από 43,9 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, το ισοζύγιο πρωτογενούς εισοδήματος μετατράπηκε σε πλεόνασμα 25,3 δισ. ευρώ, από έλλειμμα 4,3 δισ. ευρώ το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ το έλλειμμα στο ισοζύγιο δευτερογενούς εισοδήματος αυξήθηκε στα 30,7 δισ. ευρώ, από 29,4 δισ. ευρώ. Το έλλειμμα του κεφαλαιακού ισοζυγίου αυξήθηκε στα 3,8 δισ. ευρώ, από 3,2 δισ. ευρώ.

Με βάση μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, η ΕΕ κατέγραψε το πρώτο τρίμηνο του 2026 πλεονάσματα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών με το Ηνωμένο Βασίλειο, ύψους 72,8 δισ. ευρώ, την Ελβετία, ύψους 38,7 δισ. ευρώ, τη Βραζιλία, ύψους 11,1 δισ. ευρώ, τον Καναδά, ύψους 10,1 δισ. ευρώ, το Χονγκ Κονγκ, ύψους 6,9 δισ. ευρώ, τη Ρωσία, ύψους 3,5 δισ. ευρώ, και την Ιαπωνία, ύψους 3,2 δισ. ευρώ.

Αντίθετα, καταγράφηκαν ελλείμματα με την Κίνα, ύψους 66,3 δισ. ευρώ, τις Ηνωμένες Πολιτείες, ύψους 15,8 δισ. ευρώ, τα υπεράκτια χρηματοοικονομικά κέντρα με 1,5 δισ. ευρώ, και την Ινδία, με 1,1 δισ. ευρώ.

Όσον αφορά τα κράτη μέλη, με βάση τα διαθέσιμα μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία για το συνολικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, 16 κράτη μέλη κατέγραψαν πλεόνασμα και 10 έλλειμμα το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία για τη Γαλλία.

Τα μεγαλύτερα πλεονάσματα καταγράφηκαν στη Γερμανία, με 61,8 δισ. ευρώ, στην Ολλανδία με 26,3 δισ. ευρώ, στην Ιρλανδία με 17,4 δισ. ευρώ, στη Δανία 9,2 δισ. ευρώ, στην Ισπανία 8,9 δισ. ευρώ, στη Σουηδία 8,8 δισ. Ευρώ και στην Αυστρία με 7,3 δισ. ευρώ.

Τα μεγαλύτερα ελλείμματα καταγράφηκαν στην Ελλάδα με 6,6 δισ. ευρώ, στη Ρουμανία 5,3 δισ. ευρώ, στην Κροατία 3,4 δισ. ευρώ και στη Βουλγαρία με 2,4 δισ. ευρώ.

Στον χρηματοοικονομικό λογαριασμό της ΕΕ, με βάση μη εποχικά διορθωμένα στοιχεία, τα περιουσιακά στοιχεία άμεσων επενδύσεων αυξήθηκαν κατά 27,1 δισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2026, ενώ οι υποχρεώσεις από άμεσες επενδύσεις αυξήθηκαν κατά 30,4 δισ. ευρώ. Ως αποτέλεσμα, η ΕΕ ήταν καθαρός αποδέκτης άμεσων ξένων επενδύσεων, με καθαρές εισροές 3,3 δισ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο, οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου κατέγραψαν καθαρές εισροές 128,8 δισ. ευρώ, ενώ οι λοιπές επενδύσεις κατέγραψαν καθαρές εκροές 123,1 δισ. Ευρώ.

Πηγή: ΚΥΠΕ