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| Οικονομία

Σταθερός ο πληθωρισμός στην Κίνα τον Ιούνιο, λόγω μείωσης του κόστους ενέργειας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), βασικό μέτρο του πληθωρισμού, αυξήθηκε τον περασμένο μήνα κατά 1,0%, σε ετήσια βάση, υποχωρώντας από το 1,2% που καταγράφηκε τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Κίνας

Σταθεροποιήθηκαν τον Ιούνιο οι τιμές καταναλωτή στην Κίνα καθώς υποχώρησαν οι τιμές ενέργειας και βασικών προϊόντων, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη.

Ο Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (ΔΤΚ), βασικό μέτρο του πληθωρισμού, αυξήθηκε τον περασμένο μήνα κατά 1,0%, σε ετήσια βάση, υποχωρώντας από το 1,2% που καταγράφηκε τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Κίνας.

Το ποσοστό ήταν ελαφρώς μειωμένο σε σχέση με την πρόβλεψη του Bloomberg για πληθωρισμό 1,1%.

Επιπλέον, ο ΔΤΚ του περασμένου μήνα ήταν πολύ κάτω και από τον στόχο του 2% της κυβέρνησης για ολόκληρο το έτος.

«Παράγοντες όπως οι πιέσεις στις εισαγόμενες διεθνείς τιμές συνέβαλαν στην επιβράδυνση του ρυθμού αύξησης των τιμών των εγχώριων βιομηχανικών καταναλωτικών αγαθών», σύμφωνα με τον Dong Lijuan, επικεφαλής στατιστικολόγο της NBS.

Μείωση επίσης σημείωσαν ο ρυθμός αύξησης των τιμών στα χρυσά κοσμήματα και στη βενζίνη, πρόσθεσε ο Dong.

Η άνοδος του κινεζικού πληθωρισμού που προκλήθηκε από τον πόλεμο στο Ιράν «συνέχισε να υποχωρεί τον Ιούνιο, εν μέσω χαμηλότερων τιμών για το πετρέλαιο και για πολλά άλλα εμπορεύματα», δήλωσε ο Julian Evans-Pritchard, επικεφαλής οικονομικών της Κίνας στην Capital Economics.

«Η τελευταία κλιμάκωση των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα μπορούσε να ασκήσει ανανεωμένη ανοδική πίεση στον πληθωρισμό βραχυπρόθεσμα», έγραψε ο Evans-Pritchard σε σημείωμά του.

Ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, διέταξε την Τετάρτη νέα πλήγματα στο Ιράν και προειδοποίησε για «πολύ χειρότερα» εάν η Τεχεράνη συνεχίσει να επιτίθεται σε πλοία στο ζωτικής σημασίας Στενό του Ορμούζ.

Ανέφερε επίσης ότι η εκεχειρία με το Ιράν είχε λήξει, ωθώντας τους μεσολαβητές Πακιστάν και Κατάρ και τα Ηνωμένα Έθνη να ζητήσουν αποκλιμάκωση.

Ωστόσο, ο Evans-Pritchard πρόσθεσε ότι ο αντίκτυπος μιας κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν «θα παραμείνει περιορισμένος σε μερικές περιοχές και ο πληθωρισμός φαίνεται ότι θα επιστρέψει κοντά στο μηδέν μόλις ομαλοποιηθεί η παροχή ενέργειας».

Ο δείκτης τιμών παραγωγού (PPI) του Ιουνίου, ο οποίος μετρά τον πληθωρισμό χονδρικών πωλήσεων, αυξήθηκε κατά 4,1%, σε ετήσια βάση - από 3,9% τον Μάιο - και ήταν σύμφωνα με την πρόβλεψη του Bloomberg. Αυτό το ποσοστό ήταν τον μεγαλύτερο από τον Ιούλιο του 2022, όταν ο PPI διαμορφώθηκε στο 4,2%.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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