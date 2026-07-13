Νέες ευκαιρίες κατάρτισης για 99.200 εργαζομένους και ανέργους από την ΑνΑΔ



Η Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (ΑνΑΔ) ενέκρινε τα Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης, τα οποία θα εφαρμοστούν από Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) μέσα στο Β΄ Εξάμηνο 2026.

Τα προγράμματα κατάρτισης στοχεύουν στην αναβάθμιση των γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων του ανθρώπινου δυναμικού του τόπου, συμβάλλοντας στη βελτίωση της παραγωγικότητας, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και στην ανάπτυξη της ανθεκτικότητας των επιχειρήσεων. Τα θέματα που καλύπτονται αφορούν όλους τους τομείς της οικονομίας και όλες τις κατηγορίες επαγγελμάτων, με ιδιαίτερη έμφαση στη διττή μετάβαση, δηλαδή την πράσινη και την ψηφιακή μετάβαση της οικονομίας και της αγοράς εργασίας. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται θέματα όπως διεύθυνση επιχειρήσεων, νέες τεχνολογίες και καινοτομίες, ασφάλεια και υγεία στην εργασία, επιχειρησιακή συνέχεια, εκπαίδευση εκπαιδευτών διά βίου μάθησης, γνώσεις και δεξιότητες για την πράσινη οικονομία, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και ψηφιακές δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα, περιλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής, όπως και εξειδικευμένες δεξιότητες σε διάφορα επαγγέλματα.

Η εφαρμογή των προγραμμάτων κατάρτισης γίνεται από πιστοποιημένα από την ΑνΑΔ Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης, σε πιστοποιημένες Δομές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΕΚ) και με πιστοποιημένους Εκπαιδευτές Διά Βίου Μάθησης (ΕΔΒΜ). Οι αιτήσεις για συμμετοχή γίνονται μέσω του συστήματος Ερμής προς τα ΚΕΚ, πριν την έναρξη του προγράμματος κατάρτισης ή πριν τη συμπλήρωση του 25% της συνολικής διάρκειας του προγράμματος.



Τα προγράμματα που εγκρίθηκαν ανήκουν σε τρεις κατηγορίες:

Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Συνήθη

Μέσα από τα προγράμματα αυτά οι εργοδότες και οι αυτοτελώς εργοδοτούμενοι προωθούν τη συνεχή κατάρτιση των εργοδοτουμένων τους και των ιδίων για κάλυψη αναγκών των επιχειρήσεων/οργανισμών τους. Πρόσθετα, στα προγράμματα αυτά συμμετέχουν και άνεργοι εγγεγραμμένοι στη

Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΑ), με στόχο την ένταξή τους στην απασχόληση. Εγκρίθηκαν 4.024 προδιαγραφές για εφαρμογή 3.313 προγραμμάτων κατάρτισης για συμμετοχή 91.450 ατόμων, με συνολική δαπάνη €22,0 εκ.



Πολυεπιχειρησιακά Προγράμματα Κατάρτισης – Ζωτικής Σημασίας

Στόχος των προγραμμάτων αυτών είναι η ικανοποίηση των αναγκών κατάρτισης των επιχειρήσεων/οργανισμών και των εργοδοτουμένων τους, κυρίως του διευθυντικού και επιστημονικού προσωπικού, καθώς και των αυτοτελώς εργοδοτούμενων σε εξειδικευμένα ή καινοτομικά θέματα, τα οποία αποτελούν σημαντικές προτεραιότητες για την οικονομία του τόπου. Στα προγράμματα αυτά αξιοποιούνται εκπαιδευτές με ευρεία πείρα και περιλαμβάνουν τόσο ιδρυματικό όσο και ενδοεπιχειρησιακό μέρος. Εγκρίθηκαν 184 προγράμματα για συμμετοχή 5.150 ατόμων με συνολική δαπάνη €10,1 εκ.

Προγράμματα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης Συνδικαλιστικών Στελεχών

Στόχος είναι η παροχή κινήτρων σε Σωματεία και Συνδικαλιστικές Οργανώσεις για να συμμετέχουν με στελέχη τους σε προγράμματα κατάρτισης που οργανώνονται από Κέντρα Συνδικαλιστικής Κατάρτισης, σε θέματα που σχετίζονται με τη συνδικαλιστική τους ιδιότητα. Εγκρίθηκαν 54 προδιαγραφές για εφαρμογή 92 προγραμμάτων κατάρτισης για συμμετοχή 2.600 ατόμων με συνολική δαπάνη €0,2 εκ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα της ΑνΑΔ ΠΕ Β’ Εξάμηνο 2026. Οι άνεργοι που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν πρέπει να απευθύνονται στα Γραφεία Εργασίας της ΔΥΑ για την έκδοση παραπεμπτικών.

Οι παρόντες κατάλογοι δημοσιεύονται για σκοπούς ενημέρωσης και δεν αποτελούν τους τελικούς καταλόγους των εγκεκριμένων προδιαγραφών για το Β’ Εξάμηνο 2026 καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία εξέτασης υποβληθέντων ενστάσεων για υποβολές που έχουν αρχικά απορριφθεί.

Ενδέχεται να προκύψουν τροποποιήσεις ή/και συμπληρώσεις. Οι τελικοί, επικαιροποιημένοι κατάλογοι θα δημοσιευθούν εκ νέου με την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξέτασης των ενστάσεων μέσω της ιστοσελίδας της ΑνΑΔ.