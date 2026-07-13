Ανέλαβε καθήκοντα o Ανδρέας Χαραλάμπους

Τα καθήκοντά του ως νέος πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου Κύπρου ανέλαβε επισήμως τη Δευτέρα, ο οικονομολόγος Ανδρέας Χαραλάμπους, υπογράφοντας το συμβόλαιο εργοδότησής του σε ειδική τελετή που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομικών.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός, καλωσόρισε τον κ. Χαραλάμπους στη νέα του θέση, υπογραμμίζοντας τη μακρόχρονη συνεργασία που είχαν στο παρελθόν και την πολύτιμη εμπειρία που διαθέτει σε θέματα οικονομικής πολιτικής και δημοσιονομικής διαχείρισης.

Ο Ανδρέας Χαραλάμπους διαθέτει πολυετή παρουσία στον δημόσιο και χρηματοοικονομικό τομέα της Κύπρου. Είναι κάτοχος διδακτορικού τίτλου στα Οικονομικά και εργάστηκε επί σειρά ετών στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου μεταξύ άλλων διατέλεσε διευθυντής Οικονομικών Ερευνών και Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, υπηρέτησε ως πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και ως κυβερνητικός επίτροπος στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου.

Η ανάληψη της προεδρίας του Δημοσιονομικού Συμβουλίου από τον κ. Χαραλάμπους ακολουθεί την αποχώρηση του Μιχάλη Περσιάνη από τη θέση του προέδρου.

Το Δημοσιονομικό Συμβούλιο αποτελεί ανεξάρτητο θεσμό, με ρόλο στην παρακολούθηση της δημοσιονομικής πολιτικής, την αξιολόγηση των δημόσιων οικονομικών και τη διασφάλιση της τήρησης των δημοσιονομικών κανόνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην πράξη, το Συμβούλιο λειτουργεί ως ανεξάρτητος θεσμός δημοσιονομικής εποπτείας, ο οποίος αξιολογεί τη δημοσιονομική πολιτική της κυβέρνησης, τόσο πριν όσο και μετά την εφαρμογή της, παρακολουθεί κατά πόσο τα δημόσια οικονομικά παραμένουν σε βιώσιμη πορεία και συμμορφώνονται με τους εθνικούς και ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες και προειδοποιεί δημόσια για πιθανούς δημοσιονομικούς κινδύνους ή αποκλίσεις που μπορεί να οδηγήσουν σε ελλείμματα, υπερβολικό χρέος ή ανάγκη λήψης επώδυνων μέτρων στο μέλλον.