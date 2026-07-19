«Σαφάρι» φορολογικών ελέγχων σε παραλιακές επιχειρήσεις – Στο μικροσκόπιο αποδείξεις και πληρωμές με κάρτα

Σε εξέλιξη βρίσκεται παγκύπρια εκστρατεία φορολογικής συμμόρφωσης, μέσω επιτόπιων ελέγχων από το Τμήμα Φορολογίας με έμφαση σε επιχειρήσεις σε παραθαλάσσιες περιοχές, με τον Έφορο Φορολογίας Σωτήρη Μαρκίδη να δηλώνει στο ΚΥΠΕ ότι στόχος της εκστρατείας είναι «η διαπίστωση της τήρησης του νομοθετικού πλαισίου που διέπει τις συναλλαγές, σε σχέση με την έκδοση νόμιμων τιμολογίων και αποδείξεων καθώς και την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα».

«Οι επιτόπιοι έλεγχοι διεξάγονται όλες τις ώρες της ημέρας και της νύκτας, σε παγκύπρια βάση, με έμφαση κατά την παρούσα περίοδο σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παραθαλάσσιες περιοχές, λόγω της αυξημένης εποχικής οικονομικής δραστηριότητάς τους», είπε ο κ. Μαρκίδης, αναφέροντας παράλληλα, ωστόσο, πως «το επόμενο διάστημα αναμένεται εντατικοποίηση των επιτόπιων ελέγχων και η διεύρυνση της γεωγραφικής κατανομής τους».

Επιπλέον, ανέφερε ότι οι οδηγίες προς τους εξουσιοδοτημένους Λειτουργούς του Τμήματος Φορολογίας είναι η διεξαγωγή των ελέγχων «με διακριτικότητα, ευγένεια και επαγγελματισμό».

«Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στη διατήρηση της εύρυθμης και ομαλής λειτουργίας των επιχειρήσεων και πρέπει να καταβάλλεται εκ μέρους των Λειτουργών κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε κατά τη διενέργεια των επιτόπιων ελέγχων να μην επηρεάζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα», ανέφερε και πρόσθεσε πως σκοπός της εκστρατείας είναι αποκλειστικά η ενίσχυση της φορολογικής συμμόρφωσης.

Ο Έφορος Φορολογίας έκανε έκκληση στους πολίτες, στους οποίους τυχόν ζητηθούν στοιχεία σχετικά με την έκδοση νόμιμων τιμολογίων και αποδείξεων ή την αποδοχή μέσων πληρωμής με κάρτα έξω από επιχείρηση με την οποία μόλις συναλλάχθηκαν, συνεργάζονται με τους εξουσιοδοτημένους Λειτουργούς του Τμήματος Φορολογίας.

Πηγή: ΚΥΠΕ