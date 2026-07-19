Στρατηγικής σημασίας η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Λιβάνου, λέει ο Υπουργός Ενέργειας του Λιβάνου

Έργο στρατηγικής σημασίας για ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο θα μπορούσε να αποτελέσει η ηλεκτρική διασύνδεση Κύπρου–Λιβάνου, σύμφωνα με τον Υπουργό Ενέργειας και Υδάτων του Λιβάνου Joseph Al-Saddi, ο οποίος επισημαίνει ότι μέσω της Κύπρου η χώρα του θα μπορούσε μελλοντικά να συνδεθεί με το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα.

Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα «Αλήθεια», που δημοσιεύεται την Κυριακή, ο κ. Al-Saddi αναφέρει ότι η προοπτική του έργου αποκτά μεγαλύτερη σημασία, εφόσον η Κύπρος ολοκληρώσει στο μέλλον τη δική της ηλεκτρική διασύνδεση με την υπόλοιπη Ευρώπη.

«Αν ο Λίβανος συνδεθεί με την Κύπρο και, δεδομένου ότι η Κύπρος ενδέχεται τελικά να συνδεθεί με την υπόλοιπη Ευρώπη, αυτό θα αποβεί εξαιρετικά επωφελές για τη χώρα», δηλώνει, σημειώνοντας ότι το έργο θα μπορούσε να υπερβεί την κάλυψη των άμεσων ενεργειακών αναγκών του Λιβάνου και να αποκτήσει ευρύτερη στρατηγική διάσταση.

Ο Λιβανέζος Υπουργός εξηγεί ότι οι Κυβερνήσεις Κύπρου και Λιβάνου έχουν ζητήσει από κοινού από την Παγκόσμια Τράπεζα να αναλάβει την εκπόνηση προκαταρκτικής μελέτης σκοπιμότητας, η οποία θα αξιολογήσει κατά πόσο η διασύνδεση είναι τεχνικά και οικονομικά βιώσιμη.

Όπως αναφέρει, η μελέτη θα χρηματοδοτηθεί από την Παγκόσμια Τράπεζα και θα εκπονηθεί σε δύο στάδια. Το πρώτο θα αφορά οικονομική ανάλυση υψηλού επιπέδου και εκτιμάται ότι θα διαρκέσει περίπου έξι μήνες. Στο πλαίσιο αυτό θα εξεταστούν, μεταξύ άλλων, η ισορροπία προσφοράς και ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και οι βασικές οικονομικές παράμετροι του έργου.

Βάσει των αποτελεσμάτων της πρώτης φάσης θα αποφασιστεί κατά πόσο το έργο θα προχωρήσει. Σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης, θα ακολουθήσει αναλυτικότερη τεχνική και οικονομική μελέτη, η οποία θα εξετάσει σε μεγαλύτερο βάθος τις προϋποθέσεις υλοποίησης της διασύνδεσης.

Ο κ. Al-Saddi σημειώνει ότι το άμεσο όφελος για τον Λίβανο θα είναι η ενίσχυση της ηλεκτροδότησης, καθώς η χώρα εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές ελλείψεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

«Το προφανές όφελος είναι ότι θα μπορούμε να παρέχουμε περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια στον πληθυσμό του Λιβάνου», αναφέρει. Προσθέτει ότι μια τέτοια σύνδεση θα μπορούσε παράλληλα να λειτουργήσει ως «γέφυρα με το ευρωπαϊκό ενεργειακό σύστημα μέσω της Κύπρου», ενισχύοντας ευρύτερα την ενεργειακή συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Υποδεικνύει, ωστόσο, ότι βασικές προκλήσεις αποτελούν η απόδειξη της οικονομικής βιωσιμότητας του έργου και η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων. Όπως αναφέρει, η χρηματοδότηση θα μπορούσε να προέλθει είτε από τον ιδιωτικό τομέα είτε από διεθνείς οργανισμούς και χρηματοδοτικούς φορείς, περιλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Σε ό,τι αφορά το χρονοδιάγραμμα, ο Λιβανέζος Υπουργός αποφεύγει οποιαδήποτε πρόβλεψη πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης της μελέτης, σημειώνοντας ότι σαφέστερη εικόνα θα υπάρξει σε περίπου έξι μήνες.

Κύπρος και Λίβανος έχουν συμφωνήσει στους Όρους Εντολής της μελέτης και στη δημιουργία κοινής τεχνικής και καθοδηγητικής επιτροπής, η οποία θα συνεργάζεται στενά με την Παγκόσμια Τράπεζα καθ’ όλη τη διάρκειά της και θα συντονίζει τη διαδικασία μεταξύ των δύο χωρών.

ΚΥΠΕ