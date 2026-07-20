Σε τροχιά ανάπτυξης οι κατασκευές στην ΕΕ - Ποιες χώρες «τρέχουν» και ποιες καταγράφουν βουτιά

Αύξηση κατέγραψε η παραγωγή στις κατασκευές τον Μάιο του 2026, τόσο σε μηνιαία όσο και σε ετήσια βάση, στη ζώνη του ευρώ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Eurostat.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Eurostat, τον Μάιο του 2026, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2026, η εποχικά προσαρμοσμένη παραγωγή στις κατασκευές αυξήθηκε κατά 0,4% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,3% στην ΕΕ.

Τον Απρίλιο του 2026, η παραγωγή στις κατασκευές είχε αυξηθεί κατά 0,1% στη ζώνη του ευρώ και κατά 0,5% στην ΕΕ.

Σε ετήσια βάση, τον Μάιο του 2026 σε σύγκριση με τον Μάιο του 2025, η παραγωγή στις κατασκευές αυξήθηκε κατά 1,2% στη ζώνη του ευρώ και κατά 1,8% στην ΕΕ.

Μηνιαία σύγκριση ανά τομέα

Στη ζώνη του ευρώ, τον Μάιο του 2026 σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2026, η παραγωγή στις κατασκευές μειώθηκε κατά 0,7% στην κατασκευή κτιρίων και κατά 0,5% στα έργα πολιτικού μηχανικού, ενώ αυξήθηκε κατά 1,4% στις εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.

Στην ΕΕ, η παραγωγή στις κατασκευές μειώθηκε κατά 0,4% στην κατασκευή κτιρίων και κατά 1,3% στα έργα πολιτικού μηχανικού, ενώ αυξήθηκε κατά 1,4% στις εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες μηνιαίες αυξήσεις καταγράφηκαν στην Αυστρία με 3,3% στην Ολλανδία με 2,0%,και στη Γαλλία με 1,3%.

Οι μεγαλύτερες μηνιαίες μειώσεις παρατηρήθηκαν στην Ουγγαρία με 6,4%, στην Ισπανία με 2,8% και στη Σλοβενία με 1,9%.

Ετήσια σύγκριση ανά τομέα

Σε ετήσια βάση, στη ζώνη του ευρώ, η παραγωγή στις κατασκευές μειώθηκε κατά 6,6% στην κατασκευή κτιρίων, ενώ αυξήθηκε κατά 3,5% στα έργα πολιτικού μηχανικού και κατά 2,9% στις εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.

Στην ΕΕ, η παραγωγή στις κατασκευές μειώθηκε κατά 5,2% στην κατασκευή κτιρίων, ενώ αυξήθηκε κατά 2,3% στα έργα πολιτικού μηχανικού και κατά 3,3% στις εξειδικευμένες κατασκευαστικές δραστηριότητες.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία, οι υψηλότερες ετήσιες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Σλοβενία με 19,2%, στη Σλοβακία με 10,0% και στη Φινλανδία, με 9,4%.

Μειώσεις σε ετήσια βάση παρατηρήθηκαν στην Ισπανία με 10,0%, στην Ουγγαρία με 6,7%, και στη Γαλλία με 0,7%.

Για την Κύπρο, η Eurostat σημειώνει ότι δεν υποχρεούται να παρέχει μηνιαία στοιχεία εντός ενός μήνα και 15 ημερών μετά το τέλος του μήνα αναφοράς, βάσει του Κανονισμού 2019/2152.

Πηγή: ΚΥΠΕ