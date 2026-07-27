Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo

Έκτακτη Επικαιρότητα

μόλις τώρα

Τραγωδία στην Κόρινθο: Ένας νεκρός μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο ξυδιού - Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής (βίντεο)
| Οικονομία

Δύο πρωτοβουλίες για τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό στην ΕΕ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Στόχος των πρωτοβουλιών είναι η υιοθέτηση επιτυχημένων πρακτικών και η βελτίωση της ποιότητας των σχετικών δράσεων σε ολόκληρη την Ένωση

Δύο νέες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού γραμματισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολογεί η Κομισιόν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσίευσε την Πέμπτη η Κομισιόν, οι πρωτοβουλίες εντάσσονται στη στρατηγική της ΕΕ για τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό και έχουν στόχο να προωθήσουν την υιοθέτηση επιτυχημένων πρακτικών και να βελτιώσουν την ποιότητα των σχετικών δράσεων σε ολόκληρη την Ένωση.

Η πρώτη πρωτοβουλία αφορά πρόσκληση για την υποβολή επιτυχημένων δράσεων χρηματοοικονομικού γραμματισμού, με στόχο τον εντοπισμό και τη συγκέντρωση βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο ΕΕ.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, φυσικά πρόσωπα και οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν έως τις 30 Οκτωβρίου 2026 πληροφορίες σχετικά με υφιστάμενα έργα στους τομείς των επενδύσεων, της αποταμίευσης και της χρηματοοικονομικής παιδείας για τους κινδύνους.

Η Κομισιόν θα αναλύσει τις υποβολές βάσει τριών κριτηρίων που ορίζονται στο σχετικό υπόδειγμα, με σκοπό τον εντοπισμό κοινών θεμάτων και βασικών παραγόντων που συνέβαλαν στην επιτυχία των πρωτοβουλιών.

Τα ευρήματα θα παρουσιαστούν σε συνθετική έκθεση, ώστε τα κράτη μέλη να επιλέξουν τις βέλτιστες πρακτικές που θα συζητηθούν στο τέλος του 2026 σε συνεδρίαση της υποομάδας της Ομάδας Κυβερνητικών Εμπειρογνωμόνων για τις Λιανικές Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες σχετικά με τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό.

Στρογγυλή τράπεζα για ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας

Η δεύτερη πρωτοβουλία αφορά την αναζήτηση ενδιαφερόμενων φορέων που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε στρογγυλή τράπεζα για τη διαμόρφωση εθελοντικού ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, ο κώδικας θα αφορά ιδιωτικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που προωθούν τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό.

Στόχος του είναι να συμβάλει στη διασφάλιση ότι οι πρωτοβουλίες χρηματοοικονομικής παιδείας έχουν διαφανείς στόχους, παρέχουν ακριβές και αμερόληπτο περιεχόμενο και περιλαμβάνουν διασφαλίσεις για τον μετριασμό συγκρούσεων συμφερόντων.

Η πρόσκληση για συμμετοχή στη στρογγυλή τράπεζα θα παραμείνει ανοικτή έως τις 16 Σεπτεμβρίου.

Οι επιλεγμένοι ενδιαφερόμενοι φορείς θα κληθούν να συμμετάσχουν σε σειρά συνεδριάσεων για να στηρίξουν την ανάπτυξη του κώδικα, ο οποίος, σύμφωνα με την Κομισιόν, αναμένεται να εγκριθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Πηγή: ΚΥΠΕ

 

Tags

ΚομισιόνΚΟΜΙΣΙΟΝχρηματοοικονομικά

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα