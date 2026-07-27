Δύο πρωτοβουλίες για τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό στην ΕΕ

Δύο νέες πρωτοβουλίες για τη βελτίωση του χρηματοοικονομικού γραμματισμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση δρομολογεί η Κομισιόν.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσίευσε την Πέμπτη η Κομισιόν, οι πρωτοβουλίες εντάσσονται στη στρατηγική της ΕΕ για τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό και έχουν στόχο να προωθήσουν την υιοθέτηση επιτυχημένων πρακτικών και να βελτιώσουν την ποιότητα των σχετικών δράσεων σε ολόκληρη την Ένωση.

Η πρώτη πρωτοβουλία αφορά πρόσκληση για την υποβολή επιτυχημένων δράσεων χρηματοοικονομικού γραμματισμού, με στόχο τον εντοπισμό και τη συγκέντρωση βέλτιστων πρακτικών σε επίπεδο ΕΕ.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, φυσικά πρόσωπα και οργανισμοί μπορούν να υποβάλουν έως τις 30 Οκτωβρίου 2026 πληροφορίες σχετικά με υφιστάμενα έργα στους τομείς των επενδύσεων, της αποταμίευσης και της χρηματοοικονομικής παιδείας για τους κινδύνους.

Η Κομισιόν θα αναλύσει τις υποβολές βάσει τριών κριτηρίων που ορίζονται στο σχετικό υπόδειγμα, με σκοπό τον εντοπισμό κοινών θεμάτων και βασικών παραγόντων που συνέβαλαν στην επιτυχία των πρωτοβουλιών.

Τα ευρήματα θα παρουσιαστούν σε συνθετική έκθεση, ώστε τα κράτη μέλη να επιλέξουν τις βέλτιστες πρακτικές που θα συζητηθούν στο τέλος του 2026 σε συνεδρίαση της υποομάδας της Ομάδας Κυβερνητικών Εμπειρογνωμόνων για τις Λιανικές Χρηματοπιστωτικές Υπηρεσίες σχετικά με τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό.

Στρογγυλή τράπεζα για ευρωπαϊκό κώδικα δεοντολογίας

Η δεύτερη πρωτοβουλία αφορά την αναζήτηση ενδιαφερόμενων φορέων που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε στρογγυλή τράπεζα για τη διαμόρφωση εθελοντικού ευρωπαϊκού κώδικα δεοντολογίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Κομισιόν, ο κώδικας θα αφορά ιδιωτικούς και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που προωθούν τον χρηματοοικονομικό γραμματισμό.

Στόχος του είναι να συμβάλει στη διασφάλιση ότι οι πρωτοβουλίες χρηματοοικονομικής παιδείας έχουν διαφανείς στόχους, παρέχουν ακριβές και αμερόληπτο περιεχόμενο και περιλαμβάνουν διασφαλίσεις για τον μετριασμό συγκρούσεων συμφερόντων.

Η πρόσκληση για συμμετοχή στη στρογγυλή τράπεζα θα παραμείνει ανοικτή έως τις 16 Σεπτεμβρίου.

Οι επιλεγμένοι ενδιαφερόμενοι φορείς θα κληθούν να συμμετάσχουν σε σειρά συνεδριάσεων για να στηρίξουν την ανάπτυξη του κώδικα, ο οποίος, σύμφωνα με την Κομισιόν, αναμένεται να εγκριθεί το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Πηγή: ΚΥΠΕ