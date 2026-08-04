Τα στεγαστικά κρατούν ζωντανή την αγορά δανείων: Στα €757 εκατ. οι νέες εκταμιεύσεις

Στήριξη στην αγορά δανείων δίνουν τα στεγαστικά , όπως διαφαίνεται από στοιχεία που ανακοίνωσε την Δευτέρα η Κεντρική Τράπεζα, με τις δανειοδοτήσεις προς νοικοκυριά να σημειώνουν άνοδο, την ίδια ώρα που τα δάνεια προς επιχειρήσεις είναι μειωμένα.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι τα στεγαστικά δάνεια κρατούν ζωντανή την αγορά καθώς οι άλλοι τύποι δανείων προς νοικοκυριά παρουσιάζουν μείωση.

Τα νέα στεγαστικά δάνεια ανήλθαν το εξάμηνο του 2026 στα €757,2 εκατ. από €637,7 εκατ. το εξάμηνο του 2025, φθάνοντας σε επίπεδα ρεκόρ.

Όσον αφορά τα νέα καταναλωτικά δάνεια, ανέρχονται στα €134,4 εκατ. από €134,7 εκατ. πέρσι και τα λοιπά δάνεια στα €41,5 εκατ. από €41,8 εκατ.

Το σύνολο των δανείων σε νοικοκυριά ανήλθε στα €933 εκατ. από €814 εκατ. το εξάμηνο του 2025, σημειώνοντας ετήσια άνοδο 14,6%. Πρόκειται για το ψηλότερο επίπεδο από το εξάμηνο του 2015 που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία.

Μείωση 13% στα επιχειρηματικά δάνεια

Όσον αφορά τα επιχειρηματικά δάνεια σημειώνουν ετήσια μείωση 12,9% υποχωρώντας στο €1,5 δισ. από €1,7 δισ. πέρσι. Η πτώση αποδίδεται στα επιχειρηματικά δάνεια άνω του €1 κατ. που μειώθηκαν το φετινό εξάμηνο στο €1,δισ. από €1,4 δισ. το περσινό εξάμηνο. Τα επιχειρηματικά δάνεια μέχρι €1 εκατ. αυξήθηκαν στα €299,6 εκατ. από €280 εκατ.

Τα συνολικά νέα δάνεια ανέρχονται σε €2,4 δισ. το εξάμηνο του 2026 σημειώνοντας ετήσια μείωση 3,9%. Το εξάμηνο του 2025, είχε σημειωθεί ετήσια αύξηση 48,9%.

Ιούνιος 2026

Όσον αφορά τον Ιούνιο του 2026 τα καθαρά νέα δάνεια παρουσίασαν αύξηση και έφτασαν στα €626,2 εκατ., (από σύνολο €831,3 εκατ. νέων δανείων) σε σύγκριση με €361,9 εκατ. (από σύνολο €594,5 εκατ. νέων δανείων) τον προηγούμενο μήνα.

Τα καθαρά νέα καταναλωτικά δάνεια αυξήθηκαν στα €25,1 εκατ. (από σύνολο €29,6 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €23,9 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €25,6 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια για αγορά κατοικίας παρουσίασαν αύξηση στα €152,1 εκατ. (από σύνολο €201,1 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €145,5 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €197,2 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά μέχρι €1 εκατ. σημείωσαν μείωση στα €54,5 εκατ. (από σύνολο €77,3 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €63,4 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €75,7 εκατ. νέων δανείων).

Τα καθαρά νέα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες για ποσά άνω του €1 εκατ. κατέγραψαν αύξηση στα €387,5 εκατ. (από σύνολο €512,5 εκατ. νέων δανείων), σε σύγκριση με €121,5 εκατ. τον προηγούμενο μήνα (από σύνολο €282,9 εκατ. νέων δανείων).

Ζήτηση δανείων

Στην τελευταία έρευνα τραπεζικών χορηγήσεων που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα αναφέρθηκε ότι η καθαρή ζήτηση για δάνεια κατέγραψε αύξηση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, τόσο από επιχειρήσεις όσο και από νοικοκυριά, και για τις δύο κατηγορίες δανείων, ενώ για το δεύτερο τρίμηνο τα στοιχεία έδειξαν σταθεροποίηση της ζήτησης.

Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας, η καθαρή ζήτηση επιχειρηματικών δανείων το πρώτο τρίμηνο, αυξήθηκε για να ικανοποιηθούν ανάγκες χρηματοδότησης πάγιων επενδύσεων.

Όσον αφορά τα νοικοκυριά, η καθαρή αύξηση της ζήτησης για στεγαστικά δάνεια αποδίδεται στην αύξηση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών ενώ η αύξηση της ζήτησης για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια αποδίδεται τόσο στην αύξηση των δαπανών για αγορά διαρκών καταναλωτικών αγαθών όσο και στη βελτίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών.

Η παρατηρούμενη αύξηση στη ζήτηση δανείων, ιδίως από επιχειρήσεις για σκοπούς πάγιων επενδύσεων, καθώς και από νοικοκυριά για κατανάλωση και για στέγαση, επισημάνθηκε, ενδέχεται να συνδέεται με τη συνεχιζόμενη ανθεκτικότητα αλλά και προσαρμοστικότητα της κυπριακής οικονομίας σε συνθήκες συνεχιζόμενης εξωτερικής αβεβαιότητας, καθώς και με τη διατήρηση της ανθεκτικότητας της αγοράς εργασίας.

Σε σχέση με τα στεγαστικά δάνεια, σημειώνεται η συνεχιζόμενη σχετική πιστωτική επέκταση κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026, σε συνάρτηση με την ανθεκτικότητα στην αγορά κατοικίας και τη θετική πορεία σε σχέση με τις προθέσεις των νοικοκυριών για επενδύσεις σε κατοικίες.

Σύμφωνα με τις προσδοκίες των τραπεζών για το δεύτερο τρίμηνο του 2026, η καθαρή ζήτηση για δάνεια τόσο από επιχειρήσεις όσο και από νοικοκυριά, για στεγαστικά δάνεια καθώς και για καταναλωτικά και λοιπά δάνεια, αναμένεται να παραμείνει σταθερή.