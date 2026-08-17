«Σανίδα σωτηρίας» οι Κύπριοι για τα κέντρα αναψυχής – Μείωση 15%-20% στους ξένους τουρίστες

Αυξημένες είναι οι επισκέψεις Κυπρίων στα κέντρα αναψυχής σε αρκετές περιοχές της Κύπρου κατά τη θερινή περίοδο, ενώ των τουριστών παραμένουν μειωμένες κατά περίπου 15%-20% σε σχέση με πέρυσι, σύμφωνα με τον Πρόεδρο της Παγκύπριας Ομοσπονδίας Συνδέσμων Ιδιοκτητών Κέντρων Αναψυχής (ΟΣΙΚΑ), Νεόφυτο Θρασυβούλου.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ τη Δευτέρα, ο κ. Θρασυβούλου χαρακτήρισε «πολύ ικανοποιητική» την κίνηση αυτή την περίοδο «σε όλα τα παραλιακά μέτωπα, ακόμα και στα ορεινά», σημειώνοντας ότι οι Κύπριοι «τίμησαν τον τόπο τους, αν και πάρα πολλοί ταξίδεψαν στο εξωτερικό». Όπως είπε, «με τους Κύπριους δεν υπάρχει μείωση», ενώ αύξηση καταγράφεται σε αρκετές περιοχές, όπως στην Πάφο και στις ελεύθερες περιοχές της Αμμοχώστου.

Αντίθετα, σε ό,τι αφορά τους τουρίστες, ανέφερε ότι η κίνηση παραμένει «γύρω στο 15-20% μειωμένη» σε σχέση με πέρυσι, συνδέοντας την εικόνα με τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά και με τις επιλογές των επισκεπτών ως προς τη διαμονή και τη διατροφή.

Όπως εξήγησε, οι τουρίστες που επιλέγουν πολύ χαμηλού κόστους διαμονή δεν διαθέτουν κατ’ ανάγκη περισσότερα χρήματα για έξοδο και εστίαση, καθώς έχουν συγκεκριμένο προϋπολογισμό για τις διακοπές τους. «Άμα ένας έρχεται με 50 ευρώ στην Κύπρο και αν βρήκε και ένα διαμέρισμα με άλλα 50, νομίζει ότι θα βγαίνει έξω και θα τρώει με 5 ευρώ. Δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα», ανέφερε.

Σε σχέση με τις αγορές προέλευσης, ο κ. Θρασυβούλου είπε ότι μεταξύ των νέων αγορών στο προσκήνιο βρίσκεται η Πολωνία, ενώ, όπως ανέφερε, το Ισραήλ δεν αντιπροσωπεύει πλέον το ίδιο μεγάλο ποσοστό για την Κύπρο σε σχέση με προηγούμενες χρονιές.

Για τη ρωσική αγορά ανέφερε ότι «ξεκαθάρισε τελείως» και εξέφρασε την προσδοκία να συνεχιστεί η αύξηση, που καταγράφηκε πέρυσι από τη γαλλική, τη γερμανική και την Κεντρική Ευρώπη. Παράλληλα, εξέφρασε την ελπίδα ότι οι προσπάθειες του Υφυπουργείου Τουρισμού για προσέλκυση επισκεπτών από τις βόρειες χώρες θα αποδώσουν.

Ο Πρόεδρος της ΟΣΙΚΑ ανέδειξε τη σημασία της εγχώριας αγοράς για τις επιχειρήσεις του κλάδου, χαρακτηρίζοντας τους Κύπριους «το προζύμι» και «τη μαγιά» των κέντρων αναψυχής. «Είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν μας στηρίζουν για μια μέρα ή μια εβδομάδα, αλλά για χρόνια», ανέφερε.

Ο κ. Θρασυβούλου είπε ακόμη ότι η συρρίκνωση της χειμερινής περιόδου θα μπορούσε να βελτιώσει σημαντικά την τουριστική οικονομία του τόπου, ενώ εξέφρασε την ελπίδα να επικρατήσει ειρήνη στην περιοχή, ώστε «να επαναλειτουργήσει κανονικά η τουριστική βιομηχανία».

Καταλήγοντας, ο κ. Θρασυβούλου εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Κύπρος διαθέτει, στον τομέα του τουρισμού, «όλες τις δυνατότητες και όλα τα φόντα» ώστε να καταστεί πιο ανταγωνιστική και να υπερέχει έναντι άλλων χωρών, σημειώνοντας ότι «μια κοινή προσπάθεια από όλους μας θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα». Παράλληλα, ευχαρίστησε τους Κύπριους που, παρά τις οικονομικές συνθήκες, στήριξαν τις επιχειρήσεις των κέντρων αναψυχής το φετινό καλοκαίρι.

Πηγή: ΚΥΠΕ