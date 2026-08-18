Η Κύπρος στη δεκάδα κορυφής της ευρωπαϊκής βιομηχανίας παιχνιδιών

Την πρωταγωνιστική θέση που έχει κατακτήσει η Κύπρος στην παγκόσμια βιομηχανία παιχνιδιών αποτυπώνει η πρώτη Έκθεση Βιομηχανίας Παιχνιδιών Κύπρου 2025 (Cyprus Video Game Industry Report 2025).

Σύμφωνα με στοιχεία που περιλαμβάνονται στην έκθεση, περισσότερα από 400 στούντιο και εταιρείες παιχνιδιών που λειτουργούν από την Κύπρο παράγουν πάνω από €3 δισ. σε ετήσια ακαθάριστα έσοδα.

Συγκεκριμένα, ο αριθμός των εταιρειών παιχνιδιών με έδρα το νησί έφθασε τις 415 το 2025, καθιστώντας την Κύπρο μία από τις δέκα μεγαλύτερες χώρες της βιομηχανίας παιχνιδιών στην Ευρώπη σε έσοδα. Τα παιχνίδια που δημοσιεύονται από εταιρείες με έδρα την Κύπρο κατατάσσονται τρίτα στον κόσμο σε λήψεις από κινητά.

Η έκθεση δημοσιεύθηκε από τον Σύνδεσμο Δημιουργών Παιχνιδιών Κύπρου (CYGMA).

Όπως αναφέρεται, ο ρόλος της Κύπρου ως κόμβου της βιομηχανίας παιχνιδιών διαμορφώθηκε σταδιακά κατά τη δεκαετία του 2010, καθώς έφτασαν στούντιο, σχηματίστηκαν ομάδες και εταιρείες που είχαν ξεκινήσει αλλού και μετέφεραν το κέντρο βάρους τους στο νησί. Τα τελευταία πέντε χρόνια καταγράφεται επιτάχυνση.

Ο αριθμός των εταιρειών παιχνιδιών που είναι εγγεγραμμένες στην Κύπρο αυξήθηκε από 169 το 2019 σε 393 το 2024, υπερδιπλασιάζοντας την απασχόληση. Η απασχόληση σε αυτές τις εταιρείες αυξήθηκε ταχύτερα, από 1.438 άτομα σε 4.320.

Μεταξύ 2019 και 2024, ο κύκλος εργασιών υπερτριπλασιάστηκε και η συνεισφορά του τομέα στο εθνικό ΑΕΠ σχεδόν τετραπλασιάστηκε — από περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ (1,3% του ΑΕΠ) σε 1,15 δισεκατομμύρια ευρώ (3,3% του ΑΕΠ)

Ο κύκλος εργασιών αυξήθηκε από 1,26 δισεκατομμύρια ευρώ το 2019 σε 4,35 δισεκατομμύρια ευρώ το 2024.

«Τα πιο εντυπωσιακά αποτελέσματα προκύπτουν όταν αυτά τα στοιχεία λαμβάνονται υπόψη σε σχέση με το μέγεθος της χώρας. Με πληθυσμό μόλις 1 εκατομμυρίου κατοίκων, η Κύπρος έχει περισσότερες εταιρείες παιχνιδιών ανά κάτοικο, παράγει περισσότερα ακαθάριστα έσοδα από τη βιομηχανία παιχνιδιών ανά κάτοικο και παράγει περισσότερες εγκαταστάσεις παιχνιδιών για κινητά ανά κάτοικο από οποιαδήποτε άλλη χώρα», δήλωσε ο γενικός διευθυντής του CYGMA, Andrey Ivashentsev.

Και με τα τρία κριτήρια, τονίζει, η Κύπρος είναι η πιο αποτελεσματική χώρα ανάπτυξης βιντεοπαιχνιδιών στον κόσμο σήμερα. Δεν πρόκειται για μελλοντική φιλοδοξία, επισημαίνει, αλλά η πραγματικότητα της βιομηχανίας που ήδη υπάρχει εδώ.

Δημιουργία συνδέσμου

Όπως αναφέρεται, παρά την επιτυχία του τομέα των παιχνιδιών της, η Κύπρος ήταν η τελευταία χώρα της ΕΕ χωρίς ειδικό εθνικό εμπορικό σύνδεσμο για τη βιομηχανία.

Ο Σύνδεσμος Δημιουργών Παιχνιδιών Κύπρου, δημιουργήθηκε για να αλλάξει αυτό: να κάνει τον τομέα ορατό, μετρήσιμο και κατανοητό· να συλλέγει αξιόπιστα δεδομένα, να υποστηρίζει τα τοπικά ταλέντα, να εκπροσωπεί τον κλάδο στις συζητήσεις πολιτικής στην Κύπρο και σε επίπεδο ΕΕ και να συνδέει εταιρείες με έδρα την Κύπρο με εταίρους σε όλη την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και πέρα ​​από αυτήν.