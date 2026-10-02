Η Κομισιόν απορρίπτει απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ από τις ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέρριψε κατηγορηματικά την Παρασκευή το ενδεχόμενο απαγόρευσης των εξαγωγών ντίζελ από τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνοντας παράλληλα έτοιμη να αναλάβει συλλογική δράση στο πλαίσιο του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA).

«Απορρίπτουμε πλήρως οποιαδήποτε απαγόρευση στο ντίζελ. Μια τέτοια απαγόρευση δεν θα ωφελούσε κανέναν και θα υπονόμευε την εμπιστοσύνη μας στις Ηνωμένες Πολιτείες ως αξιόπιστο εταίρο», δήλωσε η εκπρόσωπος της Κομισιόν για θέματα ενέργειας, Άννα-Καΐσα Ίτκονεν, κατά την ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Η ίδια πρόσθεσε ότι «η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη για συλλογική δράση στο πλαίσιο του IEA», σημειώνοντας πως ο Οργανισμός είναι αρμόδιος να οργανώσει ενδεχόμενη αποδέσμευση αποθεμάτων.

Την ίδια ώρα, η Ιρλανδική Προεδρία ανακοίνωσε έκτακτη συνεδρίαση των Αναπληρωτών Μόνιμων Αντιπροσώπων νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής, για να συζητηθεί η παγκόσμια ενεργειακή κατάσταση. Εκπρόσωπος της Προεδρίας δήλωσε ότι η αγορά ντίζελ βρίσκεται σε κατάσταση έντονης έλλειψης, γεγονός που οδηγεί σε υψηλές τιμές για τους καταναλωτές σε όλο τον κόσμο, και υπογράμμισε τη δέσμευση για στενή συνεργασία και συντονισμό με τα κράτη μέλη και την Επιτροπή.

Η εκπρόσωπος της Κομισιόν ανέφερε επίσης ότι η Γαλλία, η οποία ασκεί φέτος την προεδρία της G7 και συνεργάζεται με τον IEA, σχεδιάζει να συγκαλέσει το συντομότερο δυνατό τηλεδιάσκεψη ηγετών. Στόχος είναι ο συντονισμός των μέτρων για την άμβλυνση της πίεσης στις τιμές και τη διασφάλιση της προμήθειας αργού πετρελαίου και διυλισμένων προϊόντων.

Η Κομισιόν ανέφερε ότι η τηλεδιάσκεψη ενδέχεται να πραγματοποιηθεί το απόγευμα. Σε ερωτήσεις σχετικά με το αν η Γαλλία υπέβαλε αίτημα στην G7 ή στον IEA, καθώς και για την ποσότητα και το χρονοδιάγραμμα ενδεχόμενης αποδέσμευσης, παρέπεμψε στη γαλλική πλευρά. Τόνισε παράλληλα ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί καμία απόφαση και ότι οποιαδήποτε απόφαση θα ληφθεί σε συνεργασία με τον IEA.

Σε ερώτηση αν επιβεβαιώνει ότι οι ΗΠΑ ζήτησαν την αποδέσμευση 100 εκατομμυρίων βαρελιών ντίζελ μέσα στις επόμενες 15 ημέρες και αν αυτό συνάδει με την Οδηγία για τα Πετρελαϊκά Αποθέματα, η εκπρόσωπος υπενθύμισε ότι η Ομάδα Δράσης για την Ενεργειακή Ένωση δεν συντονίζει αποθέματα πετρελαίου ή φυσικού αερίου. Για το περιεχόμενο γαλλικής πρότασης προς την Ομάδα Δράσης, ανέφερε ότι υπάρχει εντατικός συντονισμός με τα κράτη μέλη, την αμερικανική διοίκηση και άλλους εταίρους.

Η κ. Ίτκονεν υπενθύμισε ότι από τα τέλη Φεβρουαρίου οι τιμές του φυσικού αερίου έχουν αυξηθεί κατά 140%, ενώ οι τιμές του ντίζελ έχουν διπλασιαστεί. Παράλληλα, σημείωσε ότι τον Μάρτιο είχε συμφωνηθεί συντονισμένη αποδέσμευση αποθεμάτων πετρελαίου σε συνεργασία με τον IEA, η εφαρμογή της οποίας συνεχίζεται.

Όπως εξήγησε, προτεραιότητα της ΕΕ είναι η διασφάλιση της ασφάλειας εφοδιασμού των κρατών μελών και ο συντονισμός κάθε δράσης που μπορούν να αναλάβουν. «Κάθε απόφαση για αποδέσμευση αποθεμάτων λαμβάνεται από το IEA», ανέφερε.

Ερωτηθείσα αν η ΕΕ είναι έτοιμη για αντίποινα σε περίπτωση αμερικανικής απαγόρευσης εξαγωγών ντίζελ, απάντησε ότι η Ένωση προχωρά «βήμα - βήμα» και ότι «θα είναι ενωμένη σε ό,τι κι αν συμβεί, και στη δράση στο πλαίσιο του IEA».

Σε ανακοίνωσή της νωρίτερα την Παρασκευή, η Γενική Διεύθυνση Ενέργειας ανέφερε ότι η Ομάδα Δράσης για την Ενεργειακή Ένωση – Ασφάλεια, αποτελούμενη από ανώτερους εκπροσώπους της Κομισιόν και των κρατών μελών, συνεδρίασε για να εξετάσει τις τελευταίες εξελίξεις στην αγορά ντίζελ και τον αντίκτυπό τους στις τιμές.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο εφοδιασμός ντίζελ στην ΕΕ παραμένει προς το παρόν σταθερός, όμως οι τιμές εξακολουθούν να είναι υψηλές, αντανακλώντας την παγκόσμια στενότητα της αγοράς. Η Κομισιόν και η Ομάδα Δράσης θα συνεχίσουν να παρακολουθούν στενά την κατάσταση και να συντονίζουν τη δράση ανάλογα με τις ανάγκες.

Πηγή: ΚΥΠΕ