ΕΟΑ Λευκωσίας: «Λανθασμένες αποφάσεις» πίσω από την παραπομπή της Κύπρου για τα απόβλητα

Η παραπομπή της Κύπρου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαχείριση αποβλήτων αποτελεί, σύμφωνα με τον ΕΟΑ Λευκωσίας, το αποτέλεσμα καθυστερήσεων και λανθασμένων αποφάσεων. Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, η εξέλιξη αυτή δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς είχε προηγηθεί προειδοποιητική επιστολή το 2021 και αιτιολογημένη γνώμη το 2024.

Ο Οργανισμός σημειώνει ότι, παρά τη θεσμοθέτηση των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης, ο κρατικός σχεδιασμός παραμένει ελλιπής. Τονίζει παράλληλα ότι ο πολίτης δεν ευθύνεται για την αποτυχία, ενώ έχει ήδη επωμιστεί το σχετικό κόστος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από το 2012 το τέλος εισόδου στις ΟΕΔΑ αυξήθηκε από 7 σε 40 ευρώ ανά τόνο, χωρίς να υλοποιηθούν οι στόχοι για τους οποίους επιβλήθηκε η συγκεκριμένη επιβάρυνση, μεταξύ των οποίων και το πρόγραμμα «Πληρώνω Όσο Πετώ».

Ο ΕΟΑ Λευκωσίας διερωτάται με ποιο σκεπτικό θα αποδεχθεί ο πολίτης νέες επιβαρύνσεις, όταν οι προηγούμενες δεν έφεραν αποτέλεσμα. Θέτει επίσης ερωτήματα για το ποιος θα εγγυηθεί ότι οι υποδομές που θα μεταβιβαστούν στους ΕΟΑ θα είναι τεχνικά και οικονομικά βιώσιμες, καθώς και για το πότε θα ολοκληρωθούν οι εκκρεμείς υποδομές και το πλαίσιο επαναχρησιμοποίησης υλικών, αρμοδιότητες που βαρύνουν το Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος.

Ο Οργανισμός αναφέρει ότι είναι έτοιμος να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί, απαιτεί όμως ολοκληρωμένο σχεδιασμό, λειτουργικές υποδομές και ουσιαστική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων.

«Το κράτος οφείλει να αποδείξει ικανότητα υλοποίησης με μετρήσιμα αποτελέσματα, πριν από οποιοδήποτε νέο κόστος για τους πολίτες», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: ΚΥΠΕ