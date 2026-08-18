Μητσοτάκης: Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον

«Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον», λέει, μεταξύ άλλων ο Έλληνας Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του με αφορμή την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισ. από την ελληνική κυβέρνηση.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογραμμίζει ότι όταν μία ολόκληρη χώρα χρωστά, τότε χρωστούν και οι πολίτες της συμπληρώνοντας πως όταν μία γενιά αδυνατεί να ξεπληρώσει τις οφειλές της, τότε το βάρος τους περνά στις πλάτες των παιδιών της. «Ε, λοιπόν, αυτή η καταστροφική αλυσίδα ευθυνών τώρα σπάει. Η Ελλάδα, μειώνει, συνεχώς, το δημόσιο χρέος του παρελθόντος ταχύτερα από κάθε άλλη ευρωπαϊκή χώρα! Ενώ με τη χθεσινή ανακοίνωση της πρόωρης αποπληρωμής 13 δις μέσα στο 2026, αφήνει πίσω την αρνητική πρωτιά του πιο υπερχρεωμένου κράτους στην ήπειρό μας», τονίζει.

Παράλληλα, ο Έλληνας Πρωθυπουργός υπογραμμίζει τη σημασία της συγκεκριμένης κίνησης σημειώνοντας ότι σημαίνει μεγαλύτερη δημοσιονομική ελευθερία για την Πολιτεία και λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες -και κυρίως τους νέους.

«Η χθεσινή εξέλιξη σηματοδοτεί την εκπλήρωση ενός βασικού στόχου και, μάλιστα, νωρίτερα από τον χρόνο που είχαμε θέσει. Έτσι, με ορίζοντα το 2031, το δημόσιο χρέος θα έχει μειωθεί κάτω από 110%, καθώς από το 2021 μέχρι σήμερα έχει συρρικνωθεί κατά το 1/3. Γεγονός που μεταφράζεται σε πολύ μεγαλύτερη εθνική αξιοπιστία. Σε ευνοϊκότερους όρους για τον δανεισμό κράτους και επιχειρήσεων. Και, τελικά, σε περισσότερη ευημερία για όλους», σημειώνει.

«Πρόκειται, συνεπώς, για μία εθνική επιτυχία πέρα και πάνω από την καθημερινή κομματική μιζέρια και μεμψιμοιρία. Συνιστά μια από τις πιο ουσιαστικές κατακτήσεις των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Και είναι το αισιόδοξο μήνυμα που πλέον εκπέμπει μία δυναμική οικονομία, δίνοντας προοπτική και ελπίδα σε όλη την κοινωνία. Το είπαμε! Το κάνουμε! Και συνεχίζουμε!», καταλήγει ο Έλληνας Πρωθυπουργός.

Πηγή: ΚΥΠΕ