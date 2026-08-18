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Κουμής: Η στατιστική μέτρηση επιβεβαιώνει την ανθεκτικότητα του κυπριακού τουρισμού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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«Συνεχίζουμε προσηλωμένοι πλέον στη συνέχεια του έτους, αλλά και στα επόμενα έτη, με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού της χώρας μας», σημειώνει

Η δημοσιοποίηση των στατιστικών αφίξεων τουριστών όπως αυτά δημοσιοποιήθηκαν σήμερα από τη Στατιστική Υπηρεσία, επιβεβαιώνουν την ανθεκτικότητα που χαρακτηρίζει τον κυπριακό τουρισμό και απεικονίζουν την πραγματική εικόνα του προορισμού, που ομολογουμένως σφύζει από ζωή, ανέφερε ο Υφυπουργός Τουρισμού Κώστας Κουμής.

Η μείωση, είπε σε γραπτή του δήλωση, μόλις της τάξης του 1.1% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του προηγούμενου έτους, αλλά και η συνολική μείωση για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου, που πλέον είναι για πρώτη φορά  κάτω από το 10% (8% η μείωση για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου), επιβεβαιώνουν του λόγου το αληθές.

Είναι αξιοσημείωτο, πρόσθεσε, ότι ο τουρισμός της χώρας μας καταγράφει μάλιστα άνοδο στις αφίξεις τουριστών σε σύγκριση με την αντίστοιχη χρονική περίοδο (περίοδος Ιανουαρίου – Ιουλίου) των ετών 2024 και 2023, της τάξης του 1.6% και 4.7%  αντίστοιχα, ενώ σε σχέση με το 2022 καταγράφεται άνοδος της τάξης του 33.6%.

Την ίδια στιγμή, είπε ο Υφυπουργός, ως κυβέρνηση, και ως Υφυπουργείο Τουρισμού, παρακολουθούμε την πορεία της κάθε γεωγραφικής αγοράς ξεχωριστά, επικεντρωμένοι πλέον κατά κύριο λόγο στα επόμενα έτη, και λαμβάνοντας υπόψιν τον επηρεασμό της κάθε αγοράς ξεχωριστά από τις διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις.

«Συνεχίζουμε προσηλωμένοι πλέον στη συνέχεια του έτους, αλλά και στα επόμενα έτη, με γνώμονα την βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού της χώρας μας», κατέληξε.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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