Θετική η εικόνα της αγοράς, πιο μελετημένοι οι καταναλωτές

Ικανοποιητική είναι η εικόνα της αγοράς την καλοκαιρινή περίοδο, παρά τις πληθωριστικές τάσεις σύμφωνα με τον γγ του Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου Μάριο Αντωνίου. Σημειώνεται ότι τον Ιούλιο, ο Εναρμονισμένος Δείκτης Τιμών Καταναλωτή (Στατιστική Υπηρεσία) αυξήθηκε κατά 4,4% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025, και 0,7% συγκριτικά με τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους. Πιο συγκεκριμένα, στην κατηγορία Τρόφιμα και Μη αλκοολούχα ποτά, η αύξηση σε σχέση με πέρυσι ανήλθε στο 4,54%, αύξηση 6,98% σημειώθηκε στην κατηγορία Στέγαση, Ηλεκτρικό Ρεύμα, και αύξηση 11,95% στην κατηγορία Εστιατόρια και Υπηρεσίες Παροχής Καταλύματος. Μείωση 5,24% καταγράφεται την ίδια ώρα στην κατηγορία Ένδυση και Υπόδηση.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι καταναλωτές φαίνεται να έχουν προσαρμόσει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούν τις αγορές τους, με τους Μάριο Αντωνίου γγ του Παγκύπριου Συνδέσμου Λιανικού Εμπορίου και Ανδρέα Χατζηαδάμου, εκτελεστικό γραμματέα του Παγκύπριου Συνδέσμου Υπεραγορών, περιγράφουν τον καταναλωτή ως πιο μελετημένο στις αγορές του, ο οποίος αναζητεί προσφορές και αποφεύγει τις περιττές αγορές.

Σε δηλώσεις του στο ΚΥΠΕ ο κ. Αντωνίου δήλωσε ότι παρά τον πληθωρισμό και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών, η εικόνα του λιανικού εμπορίου παραμένει θετική. Ανέφερε ότι «τουλάχιστον από πλευράς κίνησης και τζίρου, είμαστε σε πάρα, πάρα πολλά καλά επίπεδα. Γιατί όταν μιλάς για 8 μήνες, σημαίνει ότι πλέον φωτογραφίζεις αντιπροσωπευτικά το πώς κινείται όλο το 2026». Πρόσθεσε ότι «και ο Ιούλιος και ο Αύγουστος κινήθηκαν πάρα πολύ καλά και σε κίνηση, αλλά και σε τζίρο για όλο το λιανικό εμπόριο». Είπε επίσης ότι ο κόσμος είναι πολύ μελετημένος και διαβασμένος και τα τελευταία χρόνια έχει κάνει, όπως είπε χαρακτηριστικά, «άλματα ως καταναλωτής», εξηγώντας ότι κάνει πλέον πιο έξυπνες επιλογές στα ψώνια του.

Στη συνολικά θετική εικόνα της αγοράς συμβάλλει, σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, και ο σημαντικός αριθμός ξένων υπηκόων που διαμένουν πλέον μόνιμα στην Κύπρο και πραγματοποιούν εδώ τις αγορές τους. Αναφέρθηκε ειδικότερα σε Ισραηλίτες, Ρώσους και Ουκρανούς που ζουν και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο, σημειώνοντας ότι η κατανάλωσή τους έχει θετικό αντίκτυπο στην αγορά.

Είπε επίσης ότι η διεύρυνση της καταναλωτικής βάσης αποτελεί, έναν από τους λόγους για τους οποίους η αγορά συνεχίζει να μεγαλώνει και υπάρχει ενδιαφέρον τόσο από αλυσίδες που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην Κύπρο όσο και για τη δημιουργία νέων εμπορικών κέντρων.

«Ουσιαστικές και περιεκτικές αγορές»

Ειδικότερα για τις αγορές στις υπεραγορές ο γγ του Συνδέσμου Υπεραγορών Ανδρέας Χατζηαδάμου ανέφερε ότι η πλειοψηφία των καταναλωτών περιορίζει πλέον τις αγορές της σε αυτά που πραγματικά χρειάζεται. «Κάνουν ουσιαστικές και περιεκτικές αγορές, η πλειοψηφία των καταναλωτών τώρα και δεν κάνουν περιττές αγορές», ανέφερε, αποδίδοντας την αλλαγή στις γεωπολιτικές εξελίξεις των τελευταίων χρόνων και τις οικονομικές επιπτώσεις που έχουν επιφέρει ως αποτέλεσμα στις τιμές και την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών.

Πρόσθεσε παράλληλα ότι πλέον οι επισκέψεις στις υπεραγορές γίνονται συχνότερα, αν και εντοπίζει ότι οι καταναλωτές δεν αγοράζουν τις ίδιες μεγάλες ποσότητες για αποθήκευση στο σπίτι. «Έρχονται πιο συχνές επισκέψεις στις υπεραγορές. Δεν αποθηκεύουν όσο αποθήκευαν παλιά», ανέφερε ο κ. Χατζηαδάμου. Είπε επίσης ότι οι καταναλωτές δεν περιορίζονται πλέον σε μία υπεραγορά, αλλά διερευνούν την αγορά και αναζητούν τις προσφορές διαφορετικών καταστημάτων. Όπως ανέφερε ο κ. Χατζηαδάμου, «οι επισκέψεις των καταναλωτών δεν αρκούνται μόνο σε μια υπεραγορά, όπως ήταν παλιά, ή μία-δύο, αλλά αξιοποιούνται σε προσφορές και μπορούν να κάνουν έναν κύκλο των υπεραγορών και να αρχίζουν από μεγάλη αλυσίδα καταστήματος και να καταλήξουν σε συνοικιακά καταστήματα, αξιοποιώντας πλήρως τις προσφορές που έχουν ενώπιόν τους.

Περιέγραψε παράλληλα μια επιφυλακτικότητα που επικρατεί μεταξύ των καταναλωτών, τόσο εξαιτίας του πληθωρισμού όσο και λόγω των εξελίξεων στην περιοχή και των επιπτώσεών τους, μεταξύ άλλων, στις τιμές των καυσίμων. Όπως είπε, «οι υπεραγορές καταβάλλουν προσπάθεια για συγκράτηση των τιμών, μέσω παρεμβάσεων προς προμηθευτές και συνεργάτες και αναζήτησης συμφωνιών που θα επιτρέπουν μεγαλύτερη σταθερότητα στις τιμές».

Περισσότερα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας στο καλάθι

Από την πλευρά του ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι τα τελευταία χρόνια οι καταναλωτές στρέφονται ολοένα και περισσότερα στα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, τα οποία αποτελούν ποιοτικές λύσεις και πιο προσιτές και βρίσκονται πλέον στα ράφια όλων των υπεραγορών. Σε ερώτηση για το αν υπάρχουν στοιχεία είπε ότι για την κυπριακή αγορά δεν υπάρχουν, αναφέροντας ότι τα στοιχεία για την ελληνική αγορά δείχνουν ότι έφτασαν στο 26% του τζίρου των τροφίμων. Τα προϊόντα αυτά, πρόσθεσε, δεν περιορίζονται πλέον σε ορισμένες κατηγορίες, αλλά έχουν επεκταθεί σε πολύ μεγαλύτερο εύρος προϊόντων.

Σε ό,τι αφορά το μέγεθος του καλαθιού, ο κ. Αντωνίου ανέφερε ότι δεν φαίνεται να καταγράφεται μείωση του συνολικού όγκου των αγορών, καθώς αυτό που παρατηρείται είναι συχνότερες επισκέψεις με μικρότερο καλάθι. Παρέπεμψε παράλληλα στα στοιχεία για τον όγκο κύκλου εργασιών, τα οποία παρουσιάζουν αυξητικό πρόσημο σε σχέση με την περασμένη χρονιά. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας που αφορούν τον Ιούνιο, σημειώνεται αύξηση όγκου εργασιών κατά 4,9% στο εξάμηνο στην κατηγορία κυρίως τροφίμων, ποτών ή καπνού σε υπεραγορές.

Ενισχύουν τις αγορές Αυγούστου τα σχολικά είδη

Κατά την καλοκαιρινή περίοδο η αγορά ωθείται κυρίως από τρεις παράγοντες σημείωσε ο κ. Αντωνίου. «Το ένα κομμάτι ήταν τα θερινά ξεπουλήματα, το οποίο τονώνουν την κίνηση στην αγορά, το 2ο ήταν ο τουρισμός, και ο 3ος πυλώνας είναι οι αγορές σχολικών ειδών». Χαρακτήρισε μάλιστα τα σχολικά είδη μία από τις ισχυρότερες κατηγορίες των "non-food" προϊόντων, σημειώνοντας ότι μετά τη χριστουγεννιάτικη περίοδο αποτελούν ιδιαίτερα δυνατό κομμάτι για το λιανικό εμπόριο.

Πρόσθεσε ότι η συγκεκριμένη αγορά αρχίζει να ενισχύεται από τον Αύγουστο και κορυφώνεται στις αρχές Σεπτεμβρίου. «Αρχίζει από τον Αύγουστον, κορυφώνεται την πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη, με την επιστροφή από τις άδειες και μέχρι την έναρξη των σχολείων», είπε. Σύμφωνα με τον κ. Αντωνίου, υπάρχει μεγάλο εύρος τιμών και επιλογών για τους καταναλωτές στη συγκεκριμένη κατηγορία.

Πηγή: ΚΥΠΕ