Αυξημένες κατά €562 εκατ. οι καταθέσεις τον Ιούλιο, μειωμένα κατά €69 εκατ. τα δάνεια

Οι συνολικές καταθέσεις τον Ιούλιο 2026 κατέγραψαν καθαρή αύξηση €562,3 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €601,2 εκατ. τον Ιούνιο 2026, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη η Κεντρική Τράπεζα. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων έφτασε στο 6,2%, σε σύγκριση με 5,0% τον Ιούνιο 2026. Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων τον Ιούλιο 2026 έφθασε στα €59,2 δισ.

Οι καταθέσεις κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €603,2 εκατ. Πιο αναλυτικά, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των μη χρηματοοικονομικών εταιρειών αυξήθηκαν κατά €195,7 εκατ. και €257,1 εκατ. αντίστοιχα. Οι καταθέσεις των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά αύξηση €150,4 εκατ.

Δάνεια

Όσον αφορά τα συνολικά δάνεια τον Ιούλιο 2026 κατέγραψαν καθαρή μείωση €68,7 εκατ., σε σύγκριση με καθαρή αύξηση €499,4 εκατ. τον Ιούνιο 2026. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών δανείων έφτασε στο 11,1%, σε σύγκριση με 11,6% τον Ιούνιο 2026. Το υπόλοιπο των συνολικών δανείων τον Ιούλιο 2026 έφθασε στα €28,3 δισ.

Τα δάνεια κατοίκων Κύπρου παρουσίασαν αύξηση €1,8 εκατ. Πιο αναλυτικά, τα δάνεια προς νοικοκυριά αυξήθηκαν κατά €65,7 εκατ., ενώ τα δάνεια προς μη χρηματοοικονομικές εταιρείες κατέγραψαν μείωση €79,6 εκατ. Τα δάνεια των υπόλοιπων εγχώριων τομέων παρουσίασαν συνολικά αύξηση €15,8 εκατ.