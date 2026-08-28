Πάνω από 97.000 εμπορικές πτήσεις σε Λάρνακα και Πάφο το 2025

Συνολικά 97.096 εμπορικές πτήσεις καταγράφηκαν το 2025 στα διεθνή αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, τα οποία δημοσιεύτηκαν την Παρασκευή.

Με βάση το άθροισμα των μηνιαίων στοιχείων της Eurostat, στο αεροδρόμιο Λάρνακας καταγράφηκαν 73.226 εμπορικές πτήσεις κατά τη διάρκεια του 2025, ενώ στο αεροδρόμιο Πάφου ο αντίστοιχος αριθμός ανήλθε σε 23.870.

Η μεγαλύτερη κίνηση και στα δύο κυπριακά αεροδρόμια καταγράφηκε τον Αύγουστο, όπου στη Λάρνακα πραγματοποιήθηκαν 8.619 εμπορικές πτήσεις και στην Πάφο 2.961, με το σύνολο για τα δύο αεροδρόμια να ανέρχεται σε 11.580.

Υψηλή ήταν η κίνηση και τον Ιούλιο, με 8.163 πτήσεις στη Λάρνακα και 2.745 στην Πάφο, ενώ τον Σεπτέμβριο καταγράφηκαν 7.727 και 2.713 πτήσεις αντίστοιχα.

Αντίθετα, ο χαμηλότερος συνολικός αριθμός στα δύο κυπριακά αεροδρόμια καταγράφηκε τον Φεβρουάριο, με 3.387 πτήσεις στη Λάρνακα και 905 στην Πάφο.

Σχεδόν 7 εκατομμύρια εμπορικές πτήσεις στην ΕΕ

Σύμφωνα με την Eurostat, σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το 2025 καταγράφηκαν συνολικά 6,9 εκατομμύρια εμπορικές πτήσεις, αριθμός αυξημένος κατά 3,8% σε σύγκριση με τα 6,7 εκατομμύρια του 2024.

Η Eurostat αναφέρει ότι ο αριθμός των εμπορικών πτήσεων αυξάνεται συνεχώς από το 2021 και το 2025 επέστρεψε σε επίπεδα παρόμοια με εκείνα πριν από την πανδημία. Το 2019 είχαν καταγραφεί στην ΕΕ περίπου 7 εκατομμύρια εμπορικές πτήσεις.

Οι μη τακτικές εμπορικές πτήσεις, στις οποίες περιλαμβάνονται οι πτήσεις τσάρτερ και άλλες ειδικές πτήσεις, αντιπροσώπευαν το 8,5% του συνολικού αριθμού εμπορικών πτήσεων στην ΕΕ το 2025.

Σύμφωνα με την Eurostat, τα υψηλότερα ποσοστά μη τακτικών πτήσεων καταγράφηκαν κατά τους θερινούς μήνες. Πιο συγκεκριμένα, τον Ιούνιο, όταν πραγματοποιήθηκαν συνολικά 648.707 εμπορικές πτήσεις στην ΕΕ, οι μη τακτικές πτήσεις αντιστοιχούσαν στο 11,2% του συνόλου. Τον Ιούλιο το ποσοστό αυξήθηκε στο 12,3%, επί συνόλου 690.855 πτήσεων, ενώ τον Αύγουστο διαμορφώθηκε στο 11,4%, με 693.046 συνολικές πτήσεις.

Το αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ κατέγραψε τον μεγαλύτερο αριθμό εμπορικών πτήσεων μεταξύ των αεροδρομίων της ΕΕ το 2025, με περίπου 488.000 τακτικές και μη τακτικές πτήσεις.

Ακολούθησαν το Παρίσι-Σαρλ ντε Γκωλ με 476.000 πτήσεις και το αεροδρόμιο Φρανκφούρτης με 457.000.

Μεταξύ των δέκα αεροδρομίων της ΕΕ με τον μεγαλύτερο συνολικό αριθμό εμπορικών πτήσεων, το υψηλότερο ποσοστό μη τακτικών πτήσεων καταγράφηκε στο αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος» με 5,2%. Ακολούθησαν το αεροδρόμιο Adolfo Suárez Madrid-Barajas με 4,8% και το αεροδρόμιο Κοπεγχάγης-Kastrup με 4,1%.

Πηγή: ΚΥΠΕ