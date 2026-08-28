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«Κινέζος» της δολοφονίας Ζαμπούνη: Παραδέχθηκε παράνομο πέρασμα από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν ενώπιον του «δικαστηρίου», μετά τη σύλληψή του διαπιστώθηκε ότι ο 43χρονος διέμενε χωρίς άδεια στα κατεχόμενα από τις 31 Ιουλίου 2025, δηλαδή για χρονικό διάστημα 389 ημερών.

Ενώπιον «δικαστηρίου» στα κατεχόμενα οδηγήθηκε εκ νέου ο 43χρονος Ρώσος υπήκοος Αλεξέι Σόκπα, ο οποίος καταζητείτο από την Interpol για τη δολοφονία του Βαγγέλη Ζαμπούνη στην Αθήνα.

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Ο Σόκπα είχε συλληφθεί στις 24 Αυγούστου, έπειτα από πληροφορία, και τέθηκε αρχικά υπό τριήμερη κράτηση. Σύμφωνα με την τ/κ ιστοσελίδα Κίπρις Ποστασί, κατά τη νέα «δικαστική» διαδικασία, ο «αστυνομικός» Μπερκάι Σουρμελίογλου ανέφερε ότι ο ύποπτος διερευνάται, μεταξύ άλλων, για «παραβίαση στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης πρώτου βαθμού», παράνομη είσοδο, έξοδο από τα κατεχόμενα χωρίς άδεια των αρμόδιων «αρχών» και παράνομη παραμονή.

Σύμφωνα με όσα κατατέθηκαν ενώπιον του «δικαστηρίου», μετά τη σύλληψή του διαπιστώθηκε ότι ο 43χρονος διέμενε χωρίς άδεια στα κατεχόμενα από τις 31 Ιουλίου 2025, δηλαδή για χρονικό διάστημα 389 ημερών.

Η «αστυνομία» υποστήριξε επίσης ότι κατά την ανάκρισή του ο Σόκπα φέρεται να παραδέχθηκε πως εισήλθε κρυφά σε στρατιωτική απαγορευμένη περιοχή κοντά στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου και, παραβιάζοντας τη ζώνη, εγκατέλειψε τα κατεχόμενα και πέρασε στις ελεύθερες περιοχές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Όπως αναφέρθηκε, τον Ιούλιο του 2026 φέρεται να ακολούθησε την αντίστροφη διαδρομή, περνώντας εκ νέου παράνομα από την ίδια περιοχή προς τα κατεχόμενα.

Οι κατοχικές «αρχές» ανέφεραν ότι κατά τις τρεις πρώτες ημέρες κράτησης έλαβαν κατάθεση από τον ύποπτο, ωστόσο η έρευνα βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Εκκρεμεί η λήψη πρόσθετων καταθέσεων, καθώς και η εξέταση υλικού από κάμερες ασφαλείας.

Παράλληλα, διερευνάται κατά πόσο ο 43χρονος ενδέχεται να εμπλέκεται και σε άλλες παράνομες ενέργειες στα κατεχόμενα.

Η «αστυνομία» ζήτησε την παράταση της κράτησής του για ακόμη έξι ημέρες, αίτημα το οποίο έγινε αποδεκτό από τη «δικαστή» Γκιουλάι Ουγούρ.

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