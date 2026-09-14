Το ΚΕΒΕ ζητά πλήρη κοστολόγηση πριν την οριστικοποίηση της συνταξιοδοτικής μεταρρύθμισης

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Δημοκρατικού Κόμματος Νικόλα Παπαδόπουλο, και αξιωματούχους του κόμματος είχε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΕΒΕ, Σταύρος Σταύρου, και αντιπροσωπεία της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΚΕΒΕ.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, το ΚΕΒΕ παρουσίασε τις θέσεις του αναφορικά με την προτεινόμενη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια βαθιά αλλαγή της υφιστάμενης αρχιτεκτονικής του συστήματος, με σημαντικές οικονομικές, δημοσιονομικές και εργοδοτικές προεκτάσεις. Η προτεινόμενη μεταρρύθμιση περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, ανακατανομή μεταξύ βασικής και συμπληρωματικής σύνταξης, νέες κατηγορίες εισφορών και πιστώσεων, καθώς και αλλαγές που ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις τόσο για τους ασφαλισμένους όσο και για τις επιχειρήσεις.

Το ΚΕΒΕ υπογράμμισε ότι, πριν από την οριστικοποίηση της μεταρρύθμισης, είναι απαραίτητο να υπάρχει πλήρης και σαφής εικόνα για το συνολικό κόστος, τις πηγές χρηματοδότησης και τις επιπτώσεις ανά κατηγορία ασφαλισμένων. Τα αναγκαία αυτά στοιχεία, σημειώνεται, δεν έχουν μέχρι σήμερα παρουσιαστεί με την απαιτούμενη πληρότητα από το Υπουργείο Εργασίας.

Το ΚΕΒΕ αναγνωρίζει την ανάγκη εκσυγχρονισμού, απλοποίησης και ενίσχυσης της επάρκειας του συνταξιοδοτικού συστήματος, ώστε αυτό να ανταποκρίνεται αποτελεσματικότερα στις σύγχρονες δημογραφικές, κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις.

Το Επιμελητήριο τόνισε ότι μια μεταρρύθμιση τέτοιας εμβέλειας θα πρέπει να στηρίζεται σε πλήρη αναλογιστική και δημοσιονομική τεκμηρίωση, να διασφαλίζει τη μακροχρόνια βιωσιμότητα του Ταμείου Κοινωνικών Ασφαλίσεων χωρίς να αυξάνονται οι εισφορές και να διατηρεί την αναλογικότητα μεταξύ εισφορών και παροχών.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη διασφάλισης σταθερού και προβλέψιμου κόστους για τις επιχειρήσεις και τους ασφαλισμένους, καθώς και μιας δίκαιης και ομαλής μετάβασης στο νέο σύστημα, χωρίς δυσανάλογες επιβαρύνσεις και χωρίς τη δημιουργία νέων ανισορροπιών μεταξύ διαφορετικών κατηγοριών εργαζομένων, εισοδηματικών ομάδων ή γενεών.

Όπως σημειώνεται, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εποικοδομητικό κλίμα, με κοινή διαπίστωση την ανάγκη διατήρησης ανοικτού και ουσιαστικού διαλόγου, με στόχο τη διαμόρφωση μιας μεταρρύθμισης που θα είναι κοινωνικά δίκαιη, οικονομικά βιώσιμη και επωφελής για τις επόμενες γενιές.