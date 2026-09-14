Βίαιη συμπλοκή στον Άγιο Ιωάννη Λεμεσού με ρόπαλα και μπαλτά: Δύο νεαροί σε σοβαρή κατάσταση και πέντε με χειροπέδες

Υπόθεση συμπλοκής με δύο σοβαρά τραυματίες διερευνά το ΤΑΕ Λεμεσού, μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, γύρω στις 10:00 το βράδυ λήφθηκε πληροφορία για συμπλοκή στην περιοχή. Κατά τις εξετάσεις που ακολούθησαν, εντοπίστηκε ενοικιαζόμενο όχημα, μέσα στο οποίο βρέθηκαν ρόπαλα και ένας μπαλτάς. Το όχημα μεταφέρθηκε στην Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού για περαιτέρω εξετάσεις.

Λίγο αργότερα, αστυνομικοί εντόπισαν πέντε πρόσωπα στην περιοχή, τα οποία επιχείρησαν να τραπούν σε φυγή μόλις αντιλήφθηκαν την παρουσία των μελών της Δύναμης. Οι τρεις από αυτούς προσπάθησαν να διαφύγουν με όχημα, το οποίο ανακόπηκε άμεσα.

Πρόκειται για άνδρες ηλικίας 21, 26, 27, 28 και 30 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν για το αυτόφωρο αδίκημα της παράνομης συνάθροισης και οδηγήθηκαν στα γραφεία του ΤΑΕ Λεμεσού. Η Αστυνομία διερευνά κατά πόσο εμπλέκονται στη συμπλοκή.

Στη συνέχεια, γύρω στη 1:00 μετά τα μεσάνυχτα, και έπειτα από πληροφορίες που λήφθηκαν, εντοπίστηκαν σε δύο διαφορετικά σημεία στον Άγιο Ιωάννη δύο τραυματισμένοι άνδρες ηλικίας 24 και 22 ετών.

Οι δύο μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσού, όπου διαπιστώθηκε ότι η κατάσταση της υγείας τους είναι σοβαρή.

Ο 24χρονος φέρει, μεταξύ άλλων, κατάγματα κρανίου, επισκληρίδιο αιμάτωμα, κάταγμα ωμοπλάτης και κάταγμα σπονδύλου, ενώ ο 22χρονος υπέστη ανοικτό τραύμα στον θόλο του κρανίου, συνοδά κατάγματα, επισκληρίδιο αιμάτωμα και κάταγμα σπονδύλου.

Το ΤΑΕ Λεμεσού συνεχίζει τις εξετάσεις για διαλεύκανση των συνθηκών της υπόθεσης.