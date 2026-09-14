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Στο κόκκινο η ένταση στον Κόλπο: Μαζική πυραυλική επίθεση των Χούθι κατά της Σαουδικής Αραβίας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η νέα κλιμάκωση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στην περιοχή, μετά την εδραίωση του ελέγχου των Χούθι στο στρατηγικό στενό Μπαμπ αλ Μαντάμπ και το συνεχιζόμενο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Οι Χούθι της Υεμένης δήλωσαν τη Δευτέρα ότι εκτόξευσαν δεκάδες drones και βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον στρατιωτικών στόχων στη Σαουδική Αραβία, σε αντίποινα για τις αεροπορικές επιδρομές του Ριάντ στην Υεμένη.

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«Οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης διεξήγαγαν μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση με στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις και υποδομές, συμπεριλαμβανομένων υπόστεγων μαχητικών αεροσκαφών, ραντάρ, διαδρόμων προσγείωσης, αποθηκών πυρομαχικών και άλλων στόχων που βρίσκονται στην αεροπορική βάση King Khalid στο Khamis Mushait», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος των Χούθι, Yahya Saree, προσθέτοντας ότι η επιχείρηση «προκάλεσε σημαντικές απώλειες».

Η Πολιτική Άμυνα της Σαουδικής Αραβίας εξέδωσε σύντομες ειδοποιήσεις τη Δευτέρα στις γειτονικές πόλεις Khamis Mushait και Abha. Κατά τη διάρκεια της νύχτας εξέδωσε επίσης σύντομες ειδοποιήσεις στην περιοχή και πιο κοντά στα σύνορα με την Υεμένη.

Ένας κάτοικος του Khamis Mushait δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άκουσε «έντονες εκρήξεις» που άφησαν φωτιές να καίνε για «πολλή ώρα».

Ο Εκπρόσωπος των Χούθι κατηγόρησε τη Σαουδική Αραβία ότι πραγματοποίησε «περισσότερες από 300 αεροπορικές επιδρομές τις τελευταίες πέντε ημέρες» σε όλη την Υεμένη, «που ξεκίνησαν από τις αεροπορικές βάσεις Khamis Mushait και Taif».

Οι Χούθι έχουν εμπλακεί σε μάχες με τις κυβερνητικές δυνάμεις που υποστηρίζονται από τη Σαουδική Αραβία από τότε που αναζωπυρώθηκε ο εμφύλιος πόλεμος στην Υεμένη τον Ιούλιο, όταν η ομάδα κήρυξε θαλάσσιο αποκλεισμό στη Σαουδική Αραβία και άρχισε να στοχεύει τα πλοία της στην Ερυθρά Θάλασσα.

Την Κυριακή, οι Χούθι δήλωσαν ότι χρησιμοποίησαν μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πυραύλους για να επιτεθούν στη βάση Sharurah στη νότια Σαουδική Αραβία, λίγες ημέρες μετά τα χτυπήματα της Τρίτης που τραυμάτισαν δεκάδες ανθρώπους στο νότο, σύμφωνα με τις σαουδαραβικές αρχές.

Οι τελευταίες συγκρούσεις ακολουθούν επίθεση των Χούθι που κορυφώθηκε με την κατάληψη των ακτών της Ερυθράς Θάλασσας της Υεμένης από την ομάδα, εδραιώνοντας τον έλεγχό τους στο στενό Bab al-Mandab.

Η πλωτή οδός είναι μια ζωτική αρτηρία για τις εξαγωγές πετρελαίου της Σαουδικής Αραβίας, καθώς το Στενό του Ορμούζ παραμένει κλειστό εν μέσω του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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