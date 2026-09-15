Κουρεμένοι καταθέτες: «Τηρήστε τις δεσμεύσεις σας» – Καλoύν την κυβέρνηση να επανεξετάσει το θέμα εκταμιεύσεων

Έντονη δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι δεν αναμένεται ουσιαστική δεύτερη εκταμίευση για το 2026, εκφράζει ο Σύνδεσμος Καταθετών Λαϊκής (ΣΥΚΑΛΑ) , καταγγέλλοντας αθέτηση των δεσμεύσεων της κυβέρνησης προς τους κουρεμένους καταθέτες και κατόχους αξιογράφων.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, «πριν κάποιες εβδομάδες ο Υπουργός Οικονομικών, μέσω συνέντευξης του σε ΜΜΕ, ανακοίνωσε ότι δεν θα υπάρξει σχέδιο εκταμίευσης το 2026, σε ότι αφορά το ΤΑ. Απευθυνθήκαμε στον Πρόεδρο επισημαίνοντας ότι τέτοια απόφαση δεν συνάδει με τις δεσμεύσεις και συμφωνίες μας. Ο Πρόεδρος υπεσχέθη ότι θα ασχοληθεί προσωπικά με το θέμα και 4 μέρες μετά ενημέρωσε τους Συνδέσμους των δικαιούχων στο ΤΑ, ότι θα υπάρξει σχέδιο εκταμίευσης για το 2026».

«Κατά τη τελευταία συνεδρία της Επιτροπής του ΤΑ, ενημερωθήκαμε ότι για το 2026 δεν θα υπάρξει ουσιαστική δεύτερη εκταμίευση. Η μόνη καταβολή που προγραμματίζεται αφορά το αδιάθετο υπόλοιπο του σχεδίου του 2025 (αφού αφαιρεθεί η εκταμίευση των εκκρεμών αιτήσεων), το οποίο εκτιμάται ότι θα αντιστοιχεί από μηδέν έως 2,5% του συνολικού ποσού του «κουρέματος» του καθενός. Είναι προφανές ότι μια τέτοια καταβολή δεν μπορεί να θεωρηθεί δεύτερη δόση, ούτε αντιστοιχεί στις δεσμεύσεις που είχαν δημιουργήσει εύλογες προσδοκίες στους δικαιούχους», τονίζει.

«Η εξέλιξη αυτή μας απογοητεύει ιδιαίτερα. Οι κουρεμένοι καταθέτες και οι κάτοχοι αξιογράφων ήταν οι πολίτες που επωμίστηκαν το μεγαλύτερο βάρος της οικονομικής κρίσης του 2013 και συνέβαλαν καθοριστικά στη διάσωση της Κυπριακής οικονομίας και του Κράτους. Θεωρούμε ότι δικαιούνται συνέπεια, σεβασμό και την υλοποίηση των δεσμεύσεων που δημόσια αναλήφθηκαν απέναντί τους», τονίζει.

«Προεκλογικά, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης διαβεβαίωνε ότι η πρώτη δόση θα καταβαλλόταν το 2023. Ωστόσο, βρισκόμαστε πλέον στο 2026, ένα έτος κατά το οποίο, με βάση τις ίδιες δεσμεύσεις, θα έπρεπε ήδη να είχε καταβληθεί η τέταρτη δόση. Αντ’ αυτού, ούτε καν η δεύτερη δόση πρόκειται να καταβληθεί. Οι διαρκείς αναβολές δεν αποτελούν πλέον καθυστέρηση. Αποτελούν de facto άρνηση τήρησης των δεσμεύσεων», υπογραμμίζει.

«Η επόμενη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου όπου θα συζητηθεί / εγκριθεί ο προϋπολογισμός εκταμίευσης του ΤΑ δεν είναι απλώς μια ακόμη συνεδρία. Είναι το σημείο στο οποίο η Κυβέρνηση θα πρέπει να αποφασίσει αν θα συνεχίσει την πορεία της αθέτησης ή αν θα επανέλθει στην πορεία της ευθύνης. Η επιλογή δεν είναι τεχνική, είναι πολιτική. Και είναι μια επιλογή που θα κρίνει την αξιοπιστία της Κυβέρνησης και του ιδίου του Προέδρου για το επόμενο διάστημα», προσθέτει.

Ιδιαίτερη ανησυχία, σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, προκαλεί το γεγονός ότι, ενώ η Κυβέρνηση προβάλλει τη σημαντική βελτίωση των δημοσιονομικών δεδομένων και την ισχυρή πορεία της Κυπριακής οικονομίας, η δεύτερη δόση εξακολουθεί να μετατίθεται χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα.

«Στο επόμενο Υπουργικό συμβούλιο η Πολιτεία θα κριθεί. Και αυτή τη φορά, θα κριθεί δημόσια. Ο ΣΥΚΑΛΑ καλεί την Κυβέρνηση να επανεξετάσει άμεσα τη θέση της και να προχωρήσει στην εφαρμογή των δεσμεύσεων που έχουν δοθεί. Η αξιοπιστία της Πολιτείας δεν κρίνεται μόνο από τους οικονομικούς δείκτες, αλλά κυρίως από τη συνέπεια με την οποία τηρεί τις υποχρεώσεις της απέναντι στους πολίτες της», σημειώνει.