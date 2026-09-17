Ηχηρό συνδικαλιστικό μήνυμα για τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων

Με βασικό στόχο τη διασφάλιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων, τη διατράνωση της αντίδρασης των ευρωπαϊκών συνδικάτων στην προωθούμενη πρόταση για το λεγόμενο «EU Inc.», γνωστό ως «28th Regime», αλλά και τη διεκδίκηση ποιοτικών θέσεων εργασίας και την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων, πραγματοποιείται την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου στις Βρυξέλλες μεγάλη πανευρωπαϊκή κινητοποίηση, η οποία διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC).

Με κεντρικό σύνθημα «Αρκετά: Διορθώστε ή καταποντίστε την EU Inc. Διεκδικούμε ποιοτική απασχόληση», η ETUC και οι οργανώσεις μέλη της εκφράζουν την έντονη αντίθεσή τους στην πρόταση για το «28ο Καθεστώς», προειδοποιώντας για τους κινδύνους που ενδέχεται να δημιουργήσει για τα δικαιώματα των εργαζομένων και τις εργασιακές σχέσεις.

Σύμφωνα με τη χθεσινή έκδοση «Εργατική Φωνή», στην κινητοποίηση θα συμμετάσχει ενεργά και η ΣΕΚ, η οποία θα εκπροσωπηθεί από τον Γενικό της Γραμματέα, Ανδρέα Φ. Μάτσα.

Ο κ. Μάτσας, έχει χαρακτηρίσει την προωθούμενη πρόταση για το «28th Regime» ιδιαίτερα ανησυχητική, τονίζοντας ότι δημιουργεί νέα δεδομένα σε σχέση με τα δικαιώματα, τις εργασιακές σχέσεις και τους μισθούς των εργαζομένων που διακινούνται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράζεται για το ενδεχόμενο παράκαμψης εθνικών νομοθεσιών, συλλογικών συμβάσεων και δικαιωμάτων εκπροσώπησης των εργαζομέ νων. Στο πλαίσιο αυτό, η συντεχνία επισημαίνει την ανάγκη να αποτραπούν πολιτικές που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περιορισμό ή αλλοίωση θεμελιωδών εργασιακών δικαιωμάτων, παραπέμποντας στις αντιδράσεις που είχαν προκληθεί στο παρελθόν από την προτεινόμενη Οδηγία Μπολκεστάιν.

Παράλληλα, υπογραμμίζει την ανάγκη προστασίας και ενίσχυσης των συλλογικών συμβάσεων, ώστε η προσπάθεια για μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα να μην οδηγεί σε υποβάθμιση της εργασίας και των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη ενίσχυσης του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου της ΕΕ για την περίοδο 2028–2034. Στόχος είναι η διασφάλιση μεγαλύτερης οικονομικής στήριξης προς τους εργαζομένους, τους ανέργους και τις ευάλωτες ομάδες, καθώς και η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και η καταπολέμηση της φτώχειας.

Ιδιαίτερη έμφαση, τονίζεται, θα πρέπει επίσης να δοθεί στη διασύνδεση της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που θα αφορούν την ποιότητα στην εργασία και την εφαρμογή συλλογικών συμβάσεων.