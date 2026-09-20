Ανδρέας Χαραλάμπους στον «Π»: Πώς διασφαλίζονται οι συντάξεις, οι κίνδυνοι για την οικονομία και τον προϋπολογισμό και η ανάγκη για στοχευμένες δαπάνες

Δύο σημαντικές μεταρρυθμίσεις για την επέκταση του θεσμού των ταμείων προνοίας στην Κύπρο, προτείνει ο πρόεδρος του Δημοσιονομικού Συμβουλίου, Ανδρέας Χαραλάμπους, προκειμένου να επιτευχθεί ο στόχος της επάρκειας των συνταξιοδοτικών παροχών. Σε συνέντευξή του στον «Π», υποστηρίζει ότι η γήρανση του πληθυσμού είναι πρόβλημα καθολικό σε παγκόσμιο επίπεδο, εξηγώντας ότι σήμερα υπάρχουν 4-4,5 εργαζόμενοι οι οποίοι πληρώνουν για τη σύνταξη ενός συνταξιούχου. Όπως εκτίμησε, σε 15-20 χρόνια, η αναλογία θα είναι 2 προς 1, δημιουργώντας δυσκολίες στη χρηματοδότηση του συνταξιοδοτικού συστήματος. «Πρέπει να προσπαθήσουμ...

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