Μείωση των εμπορικών πτήσεων στην Κύπρο το καλοκαίρι του 2026

Μείωση στον αριθμό των εμπορικών πτήσεων καταγράφηκε στην Κύπρο κατά τους τρεις θερινούς μήνες του 2026 σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε τη Δευτέρα η Eurostat.

Ειδικότερα, τον Αύγουστο του 2026 ο αριθμός των εμπορικών πτήσεων στην Κύπρο μειώθηκε κατά 3,0% σε ετήσια βάση, ενώ τον Ιούνιο και τον Ιούλιο είχε καταγραφεί μείωση κατά 2,4% σε σύγκριση με τους αντίστοιχους μήνες του 2025.

Σύμφωνα με την Eurostat, η Κύπρος ήταν μεταξύ των οκτώ κρατών μελών της ΕΕ στα οποία καταγράφηκε μείωση των εμπορικών πτήσεων τον Αύγουστο. Μεγαλύτερη ετήσια υποχώρηση σημειώθηκε στην Αυστρία κατά 4,7%, ενώ μετά την Κύπρο ακολούθησε η Γερμανία, με μείωση 2,4%.

Αντίθετα, σε 19 χώρες της ΕΕ ο αριθμός των εμπορικών πτήσεων αυξήθηκε τον Αύγουστο σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2025. Οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφηκαν στη Σλοβακία, κατά 37,0%, στη Μάλτα, κατά 12,4%, και στην Εσθονία, κατά 8,3%.

Στην ΕΕ συνολικά πραγματοποιήθηκαν περισσότερες από 2 εκατομμύρια εμπορικές πτήσεις μεταξύ Ιουνίου και Αυγούστου 2026.

Τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκαν 708.980 εμπορικές πτήσεις στην ΕΕ, αριθμός αυξημένος κατά 2,3% σε σύγκριση με τον Αύγουστο του 2025 και κατά 5,7% σε σύγκριση με τον ίδιο μήνα του 2024.

Ο Ιούλιος ήταν ο μήνας με τη μεγαλύτερη αεροπορική κίνηση μεταξύ των τριών θερινών μηνών, με 709.931 εμπορικές πτήσεις. Σύμφωνα με την Eurostat, ο αριθμός αυτός ήταν αυξημένος κατά 2,8% σε ετήσια βάση και κατά 5,7% σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024.

Τον Ιούνιο πραγματοποιήθηκαν 662.480 εμπορικές πτήσεις στην ΕΕ, σημειώνοντας αύξηση 2,1% σε σύγκριση με το 2025 και 4,9% σε σύγκριση με το 2024.

Πηγή: ΚΥΠΕ