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Στο 37% στο τέλος Αυγούστου η υλοποίηση αναπτυξιακών δαπανών προϋπολογισμού

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Η υλοποίηση των αναπτυξιακών δαπανών, σε πραγματικό αριθμό, ανήλθε στα €603.291.357 τους πρώτους οκτώ μήνες του 2026, από συνολικές προβλεπόμενες αναπτυξιακές δαπάνες € 1.624.751.701

Στο 37% ανήλθε στο τέλος Αυγούστου του 2026 η υλοποίηση των αναπτυξιακών δαπανών του κρατικού προϋπολογισμού, σε σχέση με επίσης 37% την αντίστοιχη περίοδο του 2025 και με 32% του ετήσιου μέσου όρου της τελευταίας δεκαετίας, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο (ΓΛ) της Δημοκρατίας, με την υλοποίηση των εσόδων να ανέρχεται σε 63% και των πραγματικών δαπανών σε 53%.

Η υλοποίηση των αναπτυξιακών δαπανών, σε πραγματικό αριθμό, ανήλθε στα €603.291.357 τους πρώτους οκτώ μήνες του 2026, από συνολικές προβλεπόμενες αναπτυξιακές δαπάνες € 1.624.751.701.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έκθεση «Υλοποίηση του Κρατικού Προϋπολογισμού», για την περίοδο 1η Ιανουαρίου – 31 Αυγούστου του 2026, που δημοσίευσε την Τρίτη το ΓΛ, στο τέλος Αυγούστου τα έσοδα ανήλθαν σε €6,8 δις, το οποίο αντιστοιχεί σε 63% (2025: €6,06 δις, 59%) του κρατικού προϋπολογισμού εσόδων (2025: €6,06 δις, 59%), ενώ οι πραγματικές δαπάνες ανήλθαν σε €6,14 δις, ποσό το οποίο αντιστοιχεί σε υλοποίηση ύψους 53% (2025: €5,85 δις, 53%). Σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με το ΓΛ, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά €0,74 δις κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από άμεσους και έμμεσους φόρους κατά €0,58 δις και €0,21 δις αντίστοιχα.

«Η αύξηση των δαπανών κατά €0,29 δις οφείλεται κυρίως σε υψηλότερες λειτουργικές δαπάνες (€0,11 δις), μεταβιβάσεις και επιχορηγήσεις (€0,08 δις), και κοινωνικές παροχές (€0,03 δις)», σημειώνει.

Οι δανειακές εισροές στο τέλος Αυγούστου 2026 ανήλθαν σε €1,35 δις (2025: €0,07 δις), ενώ οι δανειακές εκροές ανήλθαν σε €2,13 δις (2025: €0,14 δις).

Αναφορικά με τον συνολικό κρατικό προϋπολογισμό για το 2026, ο οποίος ετοιμάζεται σε ταμειακή βάση, παρουσιάζει για το έτος αύξηση στα έσοδα κατά 5% (2026: €10,78 δις, 2025: €10,31 δις) και αύξηση στις δαπάνες της τάξεως του 4% (2026: €11,53 δις, 2025: €11,13 δις).

Σύμφωνα με το ΓΛ, η προϋπολογιζόμενη αύξηση στα έσοδα οφείλεται κυρίως σε άνοδο των άμεσων φόρων κατά €0,13 δις και των χορηγιών κατά €0,33 δις, ενώ η αύξηση στις δαπάνες οφείλεται κυρίως στην αύξηση των λειτουργικών δαπανών κατά €0,36 δις.

Όσον αφορά τις ροές λόγω δανεισμού, προϋπολογίστηκαν εισροές και εκροές, ύψους €1,9 δις και €2,28 δις, αντίστοιχα

Έσοδα

Πιο αναλυτικά, σε σχέση με τα έσοδα κατά τους πρώτους οκτώ μήνες του 2026, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, οι Έμμεσοι Φόροι αυξήθηκαν καθαρά κατά €0,21 δις (8%) σε σχέση με το 2025, κυρίως λόγω της αύξησης των εσόδων από ΦΠΑ κατά €0,23 δις (2026: €2,29 δις, 2025: €2,06 δις), ενώ οι Άμεσοι Φόροι αυξήθηκαν κατά €0,58 δις (23%) σε σχέση με το 2025, λόγω αύξησης του Φόρου Εισοδήματος Νομικών και Φυσικών Προσώπων κατά €0,58 δις (2026: €2,81 δις, 2025: €2,23 δις).

Δαπάνες

Όσον αφορά στις δαπάνες σε σχέση με την μισθοδοσία, συντάξεις, φιλοδωρήματα, σύμφωνα με το ΓΛ, η υλοποίηση τους βρίσκεται στα ίδια επίπεδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο (2026 €2,16 δις, 2025 €2,16 δις).

Οι δαπάνες για κοινωνικές παροχές έως το τέλος Αυγούστου 2026 ανήλθαν σε €1,23 δις, έναντι €1,20 δις το 2025.

Η καθαρή αύξηση κατά €0,03 δις οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση των δαπανών για παροχές παιδείας κατά €0,02 δις και παροχές κοινωνικής πρόνοιας και στέγασης, κατά €0,01 δις έκαστη, σημειώνει το ΓΛ.

Αναφορικά με τις μεταβιβάσεις και επιχορηγήσεις, αυτές ανήλθαν σε €1,28 δις (2025: €1,20 δις), παρουσιάζοντας καθαρή αύξηση ύψους €0,08 δις (7%) σε σχέση με το 2025, κυρίως λόγω της αύξησης του ιδίου πόρου ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος κατά €0,06 δις (2026: €0,20 δις, 2025: €0,14 δις) και της αύξησης της Γενικής Κυβερνητικής Εισφοράς στο Ταμείο Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά €0,03 δις (2026: €0,47 δις, 2025: €0,44 δις).

Εξάλλου, η υλοποίηση για τις λειτουργικές και άλλες δαπάνες μέχρι το τέλος Αυγούστου του 2026 ανήλθε σε €0,65 δις (2025: €0,50 δις) με το ΓΛ να σημειώνει πως η αύξηση της τάξεως των €0,15 δις, οφείλεται κυρίως στην αύξηση των δαπανών Άμυνας και Αστυνόμευσης κατά €0,08 δις (2026: €0,22 δις, 2025: €0,14 δις), στην αύξηση των λειτουργικών δαπανών κατά €0,03 δις (2026: €0,22 δις, 2025: €0,19 δις), στην αύξηση των δαπανών για αποζημιώσεις και έξοδα αγωγών κατά €0,02 δις (2026: €0,04 δις, 2025: €0,02 δις) και στην αύξηση δαπανών για συμβουλευτικές υπηρεσίες και έρευνες επίσης κατά €0,02 δις (2026: €0,07 δις, 2025: €0,05 δις).

Αναφορικά με τις δαπάνες χρηματοδότησης, μέχρι το τέλος Αυγούστου 2026 πραγματοποιήθηκαν Δαπάνες Χρηματοδότησης που περιλαμβάνουν τόκους πληρωτέους και έξοδα ύψους €0,43 δις (2025: €0,44 δις).

Υλοποίηση αναπτυξιακών δαπανών

Εξάλλου, σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο, η υλοποίηση των κεφαλαιουχικών δαπανών μέχρι το τέλος Αυγούστου 2026 ανήλθε στα €198,7 εκ. και οφείλεται κυρίως στις δαπάνες για το οδικό δίκτυο, ύψους €41,1 εκ., στις δαπάνες για κατασκευαστικά έργα, ύψους €33,6 εκ., στις δαπάνες για ανέγερση, επέκταση και βελτιώσεις κυβερνητικών κτηρίων, ύψους €22,3 εκ., στις δαπάνες για αγορά εξοπλισμού, ύψους €22,3 εκ., στις δαπάνες για αγορά άλλων στοιχείων ενεργητικού, ύψους €15,7 εκ., στις δαπάνες για ανέγερση, επέκταση και βελτιώσεις σχολικών κτηρίων ύψους €14,1 εκ., στις δαπάνες για αγορά σταθερών και κινητών μηχανημάτων, ύψους €11,2 εκ., στις δαπάνες για αποχετευτικά και υδατικά συστήματα, ύψους €10,8 εκ., και στις δαπάνες για αγορά γης και κτηρίων, ύψους €10,5 εκ.

Αναφορικά με συγχρηματοδοτούμενα και άλλες χρηματοδοτικές δαπάνες, η υλοποίηση μέχρι το τέλος Αυγούστου 2026 ανήλθε στα €169,7 εκ. και οφείλεται κυρίως σε Συγχρηματοδοτούμενα Έργα που υλοποιούνται από μη Κυβερνητικές Υπηρεσίες, ύψους €59,6 εκ., σε έργα που συγχρηματοδοτούνται από Ταμεία Εσωτερικών Υποθέσεων, ύψους €16,1 εκ., στο Σχέδιο Υπηρεσίας Βιομηχανίας και Τεχνολογίας, ύψους €15,8 εκ., στο σχέδιο Επιδότησης Διδάκτρων και Σίτισης Παιδιών μέχρι 4 ετών, ύψους €15,3 εκ. και στο Σχέδιο Προώθησης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, ύψους €7,3 εκ.

Επίσης, οφείλεται στο Σχέδιο Εξοικονομώ – Αναβαθμίζω Κατοικίες, ύψους €6,8 εκ., στις δράσεις για Αντιμετώπιση Αναντιστοιχίας Δεξιοτήτων/ Νέο Σύστημα Αξιολόγησης/Ψηφιακού Μετασχηματισμού ύψους, €6,2 εκ., σε Ευρωπαϊκά Ανταγωνιστικά Προγράμματα, ύψους €5,4 εκ., σε Συγχρηματοδοτούμενα κατασκευαστικά έργα, ύψους €4,8 εκ., στο Σχέδιο Προώθησης της Ηλεκτροκίνησης, ύψους €4,7 εκ., και στο Σχέδιο Ενίσχυσης Νέας Επιχειρηματικής Δραστηριότητας, ύψους €3,5 εκ.

Σε σχέση με χορηγίες, συνεισφορές και επιχορηγήσεις, η υλοποίηση ανήλθε στα €164,0 εκ. και οφείλεται κυρίως στη χορηγία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €93,0 εκ., στη χορηγία στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €48,4 εκ., στη χορηγία στο Ινστιτούτο Κύπρου, ύψους €5,8 εκ., στη χορηγία στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €5,5 εκ., και στη χορηγία στο Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου, ύψους €4,8 εκ.

Τέλος, αναφορικά με την υλοποίηση των κοινωνικών παροχών, σύμφωνα με το ΓΛ, η υλοποίηση ανήλθε στα €31,2 εκ. και οφείλεται κυρίως σε παροχές υγείας, ύψους €21,7 εκ., σε πολιτιστικές παροχές, ύψους €6,1 εκ., και σε παροχές στέγασης, ύψους €2,2 εκ.

Πηγή: ΚΥΠΕ

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